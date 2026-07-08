Переправили до Північного моря: яхту Путіна під конвоєм есмінця сховали подалі від дронів ЗСУ

Яхту Путіна "Грейсфул" перевели на військову базу Північного флоту в Сєвероморську. Раніше вона перебувала в Балтійському морі.

Яхта "Graceful", яку влада США пов’язує з Володимиром Путіним, була перебазована з Балтійського моря до Мурманської області, на головну базу Північного флоту Росії. Про це повідомляє данська телерадіокомпанія DR, яка проаналізувала супутникові знімки та навігаційні дані MarineTraffic.

Як стверджує видання, у червні 2026 року судно вперше з серпня 2022 року увімкнуло систему автоматичної ідентифікації AIS. Як пункт призначення було вказано Стамбул, але замість нього після перетину Балтійського та Північного морів яхта прибула до закритого військового порту в Мурманській області.

Яхта Путіна тепер стоїть у Сєвероморську

При цьому під час проходження через данські води яхту супроводжували російський есмінець та судно проекту "Воєвода". За конвоєм також спостерігали німецька берегова охорона та данський флот. Після проходження вздовж узбережжя Норвегії Graceful і "Воєвода" вимкнули транспондери. 4 липня "Воєвода" ненадовго знову передала координати приблизно за 70 км від Сєвероморська. На супутниковому знімку від 5 липня DR виявила біля причалу військової бази два судна, які, з високою ймовірністю, є "Graceful" і "Воєводою".

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У Данії вважають, що яхту Путіна терміново перебазували через посилення загрози з боку українських далекобійних безпілотників.

Судно "Graceful", довжиною понад 80 метрів, також відоме під назвою "Косатка". Його вартість оцінюється приблизно в 100 млн доларів. Судно перебуває під американськими санкціями.

Перед початком повномасштабної війни між Росією та Україною яхта перебувала на ремонті в Гамбурзі, і я покинув її 7 лютого 2022 року — за 17 днів до початку війни. Після цього "Graceful" практично не залишала Балтійського моря.

Минулого тижня Росію також покинула ще одна яхта Путіна: 71-метрова "Вікторія". За даними MarineTraffic, судно вийшло з Краснодарського краю, пройшло через Босфор і попрямувало до турецького курорту Бодрум. "Вікторія" та "Грейсфул" були побудовані на заводі "Севмаш". Вартість "Вікторії" оцінюється в 50 млн доларів.

Слідчі пов’язують із Путіним дев’ять яхт. Серед них — Graceful, Victoria, а також 54-метрова "Чайка", 46-метрова Shellest, 37-метрова Aldoga, 32-метрова Nega, 57-метрова Olympia, 38-метрова Orion і 140-метрова "Шахерезада".

Бойове завдання російського флоту

Цікаво, що великий протичовновий корабель "Сєвероморськ", який супроводжував яхту Путіна під час плавання через Балтійське та Північне моря, прибув до місця базування поблизу Мурманська, про що повідомив голова міста Сєвероморська Володимир Євменьков.

Екіпаж військового корабля "Сєвероморськ" привітали з тим, що вони впоралися із завданням

За його словами, під час походу екіпаж корабля "доблесно виконував завдання щодо забезпечення безпеки країни та підтримання міжнародної стабільності".

А командувач Кольською флотилією різнорідних сил Північного флоту, віце-адмірал Олег Шастов заявив, що "похід відбувався в умовах наростаючої напруженості міжнародної політичної ситуації".

"Ви провели в морі понад 200 діб, подолали понад 35 тисяч миль, супроводжували та забезпечували безпеку суден цивільного флоту", – сказав Шастов, не уточнивши, що під опікою військових кораблів перебувала "іграшка" глави Кремля вартістю в мільйони доларів.

"Вони не хочуть ризикувати. Відсувають яхту все далі від українців після того, як ті розгромили Кронштадт", — прокоментував похід яхти колишній військовий аташе Великої Британії в Москві Джон Форман.

Нагадаємо, раніше яхту Путіна "Грейсфул" переганяли через Північний Льодовитий океан до Сочі.

Також "Фокус" повідомляв, що раніше на яхті часто бували сини Путіна, вік і зовнішність яких він тримає в таємниці.