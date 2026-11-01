Італія витрачає мільйони євро на утримання "потворної" яхти російського олігарха

Вітрильна яхта "А" російського олігарха Андрія Мельниченка, одне з найбільших у світі вітрильних суден, вартістю близько 600 мільйонів доларів, перебувала в Трієсті на технічному обслуговуванні в березні 2022 року, коли на неї наклали санкції.

За словами мера міста Трієст на півночі Італії, дорога яхта псує вигляд порту вже понад чотири роки й обходиться італійським платникам податків дуже дорого. "А", яку колись називали "найпотворнішою яхтою у світі", була спроектована знаменитим Філіпом Старком. Минулого року мер Роберто Діпіацца в ході публічної кампанії порушив питання про те, хто оплачує стоянку та технічне обслуговування яхти, назвавши це "ганьбою" і пригрозивши продати її або вивезти, пише CNN.

Витрати на яхту Мельниченка, включаючи оплату праці екіпажу з 20 осіб, паливо для генераторів, спеціалізоване прибирання, охорону та страхування, становлять близько 30 000 доларів на день — або майже 11 мільйонів доларів на рік.

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Згідно з італійським законодавством, конфісковане судно має утримуватися в справному стані й не може бути залишене іржавіти чи тонути. Якщо санкції проти Мельниченка будуть скасовані, йому доведеться відшкодувати витрати на повернення свого судна.

"Зрештою, йому вийде дешевше купити нову яхту, ніж відшкодувати всі наші витрати. А що ж залишиться нам? Ми можемо розплачуватися за це чудовисько роками", — сказав Діпацца.

Мельниченко, банкір і промисловець, статки якого оцінюються приблизно в 20 мільярдів доларів, влітку 2022 року оскаржив арешт яхти, стверджуючи, що судно не перебуває у його прямій власності, а належить компанії Valla Sails через траст, створений його дружиною. Справа розглядалася судом у Римі в 2022 році і зрештою дійшла до Суду Європейського Союзу, який у 2025 році постановив, що Італія має право утримувати яхту під арештом, а разом з цим і обов’язок її утримувати.

Вітрильна яхта "А" — не єдина російська яхта, яка обходиться італійцям у кругленьку суму. У тосканському порту Маріна-ді-Каррара шестипалубна суперяхта "Шехеразада" вартістю 700 млн доларів пришвартована за високими стінами, щоб забезпечити її безпеку та приховати від цікавих спостерігачів. Хоча, за повідомленнями, ліцензія на її експлуатацію належить виконавчому директору "Роснефти" Едуарду Худайнатову, російський опозиційний лідер Олексій Навальний заявляв, що вона належить Путіну.

"Шехерезада" Путіна також перебуває під санкціями Фото: The Daily Mail

Згідно з податковими документами, з якими ознайомився CNN, контракт на швартування судна "Шехеразада" було оплачено до вересня включно. Компанія Italian Sea Group відмовляється повідомити, хто оплачував або оплачує ці витрати на швартування. За повідомленнями місцевої преси, з моменту секвестру тосканські платники податків витратили понад 15 мільйонів доларів на утримання мінімального екіпажу, частина якого складається з британців, а частина — з росіян, і який змінюється кілька разів на рік. Знімальна група, яка намагалася наблизитися до судна минулого року, була відігнана дронами та водометами.

Серед інших суден, утримання яких оплачує Італія, — "Леді М", що належить Олексію Мордашову, соратнику Путіна та мажоритарному акціонеру "Северсталі". Вона вже обійшлася Італії приблизно в 3 млн євро.

"Леді М" Мордашова застрягла в Італії Фото: Фото из открытых источников

Суперяхта "Лєна" довжиною 126 футів, що належить Геннадію Тимченку, ще одному союзнику Путіна, перебуває на технічному обслуговуванні неподалік. На всіх конфіскованих суднах є екіпажі, які обслуговують яхти за рахунок коштів італійського уряду. До інших витрат належить використання кондиціонерів для запобігання утворенню цвілі всередині приміщень.

Італія — далеко не єдина країна в Європі, яка змушена оплачувати утримання яхт російських олігархів, що перебувають під санкціями. У Німеччині перебуває яхта Dilbar вартістю 800 мільйонів доларів, яка колись належала сестрі російського магната Алішера Усманова. Франція оплачує утримання яхти Amore Vera, що належить олігарху Ігорю Сечину, який перебуває під санкціями, а Іспанія утримує яхту Tango, що належить російському олігарху Віктору Вексельбергу, який також перебуває під санкціями.

А ось Гібралтару вдалося продати на аукціоні 71-метрове судно "Аксіома", що належить російському сталевому магнату Дмитру Пумпянському, приблизно за 37,5 мільйонів доларів. Сполучені Штати продали кілька суден, зокрема "Амадею", що належить російському політику Сулейману Керімову, який двічі потрапляв під санкції.

Яхту Пумпянського продали на аукціоні Фото: Yacht Charter Fleet

Не всі країни готові оплачувати утримання яхти, якщо цього не вимагають національні закони. Величезна 107-метрова яхта Luminosity, що належить російському судновласнику Андрію Гур'єву, який перебуває під санкціями, і знаходиться в Чорногорії, занедбана та іржавіє. Чорногорія намагалася продати яхту у 2024 році за 135 мільйонів євро, але угода в підсумку була заблокована, і яхта продовжує простоювати в марині Порто Монтенегро в Тіваті.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні рішуче виступає за збереження санкцій проти російських олігархів, пов’язаних із Путіним, і минулого місяця попередила італійський Сенат, що будь-яке пом'якшення або укладення угод з Москвою — це "дуже ризикований крок". Багато інших, наприклад мер Трієста Діпіацца, вважають, що платникам податків не слід платити за утримання іграшок олігархів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як виглядають яхти Кім Чен Ина.

А ще одну яхту Путіна сховали від українських дронів, переправивши її на північ Росії під прикриттям есмінця.