Яхти Кім Чен Ина вартістю в мільйони доларів було помічено на супутникових знімках (фото)

Яхти лідера Північної Кореї потрапили на супутникові знімки. Кораблі вартістю десятки мільйонів доларів різко контрастують із рівнем життя в КНДР.

На супутникових знімках поблизу курортного міста Вонсан, де розташована вілла Кім Чен Ина, лідера КНДР, було помічено одразу кілька розкішних яхт. Вважається, що всіма ними користується сам лідер Північної Кореї та його родичі. Про це говорять експерти та перебіжчики з однієї з найбідніших країн світу, пише BBC.

"Кім Чен Ин позиціонується як „лідер народу“, але він має чотири розкішні яхти, тоді як прості люди працюють з ранку до вечора, щоб поїсти хоча б один раз на день", — каже Лі Єн Хо. Раніше Лі працював у секретній структурі "Бюро 39", яка, як вважається, займається управлінням валютними коштами керівництва КНДР.

Видео дня

Особливо варто відзначити 80-метрову розкішну яхту, адже на її палубі розташований 50-метровий басейн з аквапарком Фото: BBC

ООН та багато інших міжнародних організацій зараховують Північну Корею до числа найбідніших країн світу. Згідно зі звітом ООН за 2025 рік, 40% населення країни страждають від недоїдання. При цьому відомо, що керівництво КНДР, зокрема її лідер, живе в розкоші.

На супутникових знімках поблизу курортного міста Вонсан, де розташована вілла Кім Чен Ина, лідера КНДР, було помічено одразу кілька розкішних яхт Фото: BBC

На це вказують яхти біля курортного міста Вонсан, помічені на супутникових знімках, зроблених у період з липня до середини жовтня 2026 року. У цьому місті розташований комплекс вілл, якими користується Кім Чен Ин та його родина.

Точна вартість цих яхт невідома, але ціна аналогічних моделей коливається від десятків мільйонів до понад 100 мільйонів доларів Фото: BBC

Саме лише місцезнаходження яхт не дозволяє з повною впевненістю стверджувати, де саме відпочиває родина лідера КНДР, але переміщення суден збігаються за часом із періодами відсутності Кім Чен Ина на публіці. Перебіжчики з Північної Кореї стверджують, що сім’я лідера КНДР проводить відпустку у Вонсані. У цьому місті є готелі, ресторани, магазини, аквапарки та спортивні об’єкти, розраховані на 20 000 відвідувачів. Хоча мало хто з мешканців Північної Кореї може собі дозволити відпочинок на цьому курорті.

На супутникових знімках у районі Вонсана було помічено чотири яхти довжиною приблизно 50, 55, 60 та 80 метрів. Усі вони цього року неодноразово з’являлися біля вілли Кім Чен Ина, але найактивніше цього літа переміщалася найбільша яхта. А 60-метрову яхту востаннє бачили там минулого тижня. Особливо варто відзначити 80-метрову розкішну яхту, адже на її палубі розташований 50-метровий басейн з аквапарком.

Точна вартість цих яхт невідома, але ціна аналогічних моделей коливається від десятків мільйонів до понад 100 мільйонів доларів.

Нагадуємо, що розвідка оприлюднила інформацію про серйозне захворювання, на яке страждає Кім Чен Ин. Він страждає на крайню форму ожиріння, яку діагностували у його батька та діда.

Також нагадуємо, що на початку жовтня південнокорейські військові заявили, що Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Південної Кореї. Японія повідомила, що ракета впала в нейтральних водах.