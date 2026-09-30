Розвідка розсекретила серйозну хворобу, на яку страждає Кім Чен Ин

Розвідка Південної Кореї з’ясувала, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин важить понад 140 кілограмів і страждає на крайню форму ожиріння, яка була діагностована у його батька та діда.

Південнокорейська спецслужба оприлюднила нові дані про стан здоров'я очільника тоталітарної Північної Кореї. Згідно з оцінками аналітиків, 40-річний диктатор Кім Чен Ин страждає на крайній ступінь ожиріння. Попри значні ризики, він продовжує вести шкідливий спосіб життя та відмовляється від обмежень у харчуванні. Про це повідомляє міжнародне агентство AFP з посиланням на заяву депутата парламенту Південної Кореї Юн Кун-юна, який озвучив звіт Національної служби розвідки країни.

За словами Юн Кун Йона, "стан здоров’я Кіма класифікується як надзвичайне ожиріння, вага перевищує 140 кілограмів".

При цьому зазначений медичний стан має для родини Кімів системний характер. Так, на аналогічну форму ожиріння страждали як батько диктатора Кім Чен Ір, так і його дід Кім Ір Сен. Обидва попередні правителі КНДР були злісними курцями та померли внаслідок серцевих нападів.

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Кім Чен Ин також багато курить, а тому перебуває у групі високого ризику щодо серцево-судинних захворювань.

Водночас, як зауважив депутат Юн Кун-юн, наразі немає ознак істотного погіршення здоров’я диктатора. Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) послалася, зокрема, на те, що під час інспекції військового корабля Кім Чен Ин без труднощів виконував фізичні рухи, зокрема підіймався сходами.

Чому питання здоров’я диктатора важливе

Світова спільнота уважно стежить за динамікою здоров'я очільника КНДР, адже будь-яка раптова недієздатність або смерть володаря ядерного арсеналу може спричинити кризу спадкоємності влади та дестабілізувати регіон. Чутки про погіршення його стану вже виникали у 2020 році, коли Кім зник із публічного поля майже на три тижні після ймовірної операції.

У 2024 році південнокорейська розвідка також повідомляла парламентарям про проблеми зі здоров’ям, пов’язані з вагою Кім Чен Ина, зокрема про високий ризик серцево-судинних захворювань. Тодішні повідомлення ґрунтувалися на оцінках NIS та розвідувальних даних, а не на медичному огляді, доступному незалежним лікарям.

Південнокорейська розвідка паралельно повідомила парламенту, що донька Кім Чен Ина Кім Чжу Е продовжує посилювати свою публічну роль і, за оцінкою NIS, її позиції як потенційної наступниці батька зміцнюються. Водночас КНДР поки офіційно не оголошувала її наступницею. Втім, лише цього року Кім Чжу Е вже 30 разів з’являлася на публічних заходах — це найвищий показник за весь час її публічної активності. Якщо раніше її участь переважно була пов’язана з військовими заходами, то останнім часом вона також з’являється у контексті внутрішньої політики, дипломатії та питань життя населення.

Елітні делікатеси на тлі масового голоду в країні

Захворювання диктатора прогресує на тлі хронічної гуманітарної кризи в самій Північній Кореї. За даними спеціальної доповідачки ООН з прав людини в КНДР Елізабет Сальмон, гостра нестача продовольства залишається головною бідою для більшості громадян країни, які тривалий час живуть у злиднях.

Водночас сам очільник режимної держави не обмежує власний раціон. Пол Смарт, шеф-кухар в'єтнамського готелю Metropole, який працював із кухарями Кіма під час саміту зі США у 2019 році, згадував про вишукані вподобання лідера КНДР.

"Він любить ікру, лобстерів, по-справжньому розкішні продукти, фуа-гра, він дійсно любить насолоджуватися кухнею", — розповів кухар.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Кім Чен Ин має "досить великий" ядерний потенціал, і назвав лідера КНДР своїм другом. Відповідаючи на запитання, чому Північна Корея може мати ядерну зброю, а Іран — ні, президент США пояснив це діями попередніх американських адміністрацій.

Також ми писали, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність "розширювати й поглиблювати" співпрацю з Росією та висловив незмінну підтримку Володимиру Путіну. Він також заявив, що переконаний у перемозі РФ у нинішній "священній війні за захист безпекових інтересів країни та міжнародної справедливості" — мається на увазі війна Росії проти України.