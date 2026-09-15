Побажав Путіну перемоги у "священній війні": Кім Чен Ин пообіцяв поглибити співпрацю з РФ

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність "розширювати і поглиблювати" співпрацю з Росією, зокрема на основі дружби, взаємодопомоги та союзницьких відносин.

Про це повідомило видання Reuters з посиланням на державне агентство КНДР KCNA.

Кім Чен Ин надіслав відповідь президенту Росії Володимиру Путіну після його привітання з 78-ю річницею заснування Північної Кореї.

У листі Кім заявив, що уряд КНДР має тверду волю всебічно розширювати співпрацю з Росією. Він також висловив “незмінну підтримку” Путіну та російському народу.

Кім Чен Ин заявив, що переконаний у перемозі Росії у нинішній “священній війні за захист безпекових інтересів країни та міжнародної справедливості”. Reuters зазначає, що це формулювання, ймовірно, стосується війни Росії проти України.

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Заява пролунала на тлі зближення Москви та Пхеньяна. У 2024 році Північна Корея направила своїх військових для участі у бойових діях на боці російських сил в Україні, а країни поглибили військову співпрацю в межах договору про взаємну оборону.

Подібне повідомлення Кім Чен Ин також надіслав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну. У ньому він заявив про готовність КНДР разом із Китаєм розвивати традиційну дружбу та просувати спільну соціалістичну справу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через величезні витрати на війну Росія дедалі більше залежить від Північної Кореї. За даними ЗМІ, це викликає занепокоєння у Сі Цзіньпіна та керівництва Комуністичної партії Китаю.

Водночас військова співпраця Москви та Пхеньяна сприяє затягуванню війни проти України. У Південній Кореї заявляли, що така взаємодія порушує резолюції Ради Безпеки ООН.