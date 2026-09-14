Зростання зв'язків КНДР і РФ почало нервувати Пекін: в КНР побоюються появи "проблем" — ЗМІ

РФ дедалі сильніше залежить від Північної Кореї через величезні витрати війни проти України та проблеми на фронті. Така поведінка Кремля починає нервувати Сі та Компартію Китаю, яка бачить в цьому проблему для себе.

Пекін побоюється, що посилення КНДР зробить режим Кім Чен Ина більш агресивним і непередбачуваним, а також послабить вплив самого Китаю на Північну Корею. Про це пише видання Forbes.

Особливо китайське керівництво непокоїть передача Пхеньяну сучасних технологій. Йдеться про системи ППО, дрони, технології для атомних підводних човнів і потенційний доступ до автономних дронів зі штучним інтелектом.

На думку авторів матеріалу, посилення КНДР може мати ще ширші наслідки для Пекіна. Нові провокації Пхеньяна здатні підштовхнути США, Південну Корею та Японію до тіснішого військового союзу, а Сеул і Токіо — навіть до розгляду власної ядерної зброї.

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Відносини Китаю з Північною Кореєю історично були непростими, а Пекін зацікавлений передусім у стабільності КНДР, а не в її перетворенні на потужну військову державу. Водночас китайське суспільство ставиться до Північної Кореї значно холодніше, ніж до Росії, яку багато китайців вважають стратегічним союзником у протистоянні із Заходом.

Тому російсько-північнокорейське зближення ставить Китай перед складним вибором. Москва отримує необхідні для війни ресурси, Пхеньян — гроші та технології, а Пекін натомість ризикує втратити вплив на КНДР і отримати ще більш непередбачуваного сусіда біля власного кордону.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Кім Чен Ин загадково "зник" після візиту до Китаю. Це викликало чимало роздумів диктатор, який обожнює бути в центрі уваги, зник з поля зору громадськості в останні місяці.

Згодом стало відомо, що Китай втрутиться у врегулювання війни РФ проти України. Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий посилити комунікацію та координацію з іншими країнами щодо України, щоб сприяти політичному врегулюванню війни.