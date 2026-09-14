Укрепление связей между КНДР и РФ начало беспокоить Пекин: в КНР опасаются возникновения "проблем" — СМИ

Россия всё сильнее зависит от Северной Кореи из-за огромных расходов на войну против Украины и проблем на фронте. Такое поведение Кремля начинает нервировать Си и Компартию Китая, которая видит в этом угрозу для себя.

Пекин опасается, что укрепление КНДР сделает режим Ким Чен Ына более агрессивным и непредсказуемым, а также ослабит влияние самого Китая на Северную Корею. Об этом пишет издание Forbes.

Китайское руководство особенно обеспокоено передачей Пхеньяну современных технологий. Речь идет о системах ПВО, дронах, технологиях для атомных подводных лодок и потенциальном доступе к автономным дронам с искусственным интеллектом.

По мнению авторов материала, усиление КНДР может иметь ещё более широкие последствия для Пекина. Новые провокации Пхеньяна способны подтолкнуть США, Южную Корею и Японию к более тесному военному союзу, а Сеул и Токио — даже к рассмотрению вопроса о создании собственного ядерного оружия.

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Отношения Китая с Северной Кореей исторически складывались непросто, а Пекин заинтересован прежде всего в стабильности КНДР, а не в её превращении в мощную военную державу. В то же время китайское общество относится к Северной Корее значительно холоднее, чем к России, которую многие китайцы считают стратегическим союзником в противостоянии с Западом.

Поэтому сближение России и Северной Кореи ставит Китай перед сложным выбором. Москва получает необходимые для войны ресурсы, Пхеньян — деньги и технологии, а Пекин, в свою очередь, рискует потерять влияние на КНДР и получить ещё более непредсказуемого соседа у собственной границы.

Ранее Фокус сообщал о том, как Ким Чен Ын таинственным образом "исчез" после визита в Китай. Это вызвало немало размышлений: диктатор, который обожает быть в центре внимания, исчез из поля зрения общественности в последние месяцы.

Впоследствии стало известно, что Китай намерен вмешаться в урегулирование войны РФ против Украины. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов усилить взаимодействие и координацию с другими странами по вопросу Украины, чтобы способствовать политическому урегулированию войны.