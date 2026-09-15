Пожелал Путину победы в "священной войне": Ким Чен Ын пообещал углубить сотрудничество с РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности "расширять и углублять" сотрудничество с Россией, в частности на основе дружбы, взаимопомощи и союзнических отношений.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное агентство КНДР KCNA.

Ким Чен Ын направил ответ президенту России Владимиру Путину в ответ на его поздравление с 78-й годовщиной основания Северной Кореи.

В письме Ким заявил, что правительство КНДР намерено всесторонне расширять сотрудничество с Россией. Он также выразил "неизменную поддержку" Путину и российскому народу.

Ким Чен Ын заявил, что убежден в победе России в нынешней "священной войне за защиту интересов страны в области безопасности и международной справедливости". Reuters отмечает, что эта формулировка, вероятно, касается войны России против Украины.

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Это заявление прозвучало на фоне сближения Москвы и Пхеньяна. В 2024 году Северная Корея направила своих военных для участия в боевых действиях на стороне российских войск в Украине, а страны углубили военное сотрудничество в рамках договора о взаимной обороне.

Подобное сообщение Ким Чен Ын также направил лидеру Китая Си Цзиньпину. В нём он заявил о готовности КНДР вместе с Китаем развивать традиционную дружбу и продвигать общее социалистическое дело.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за огромных расходов на войну Россия всё больше зависит от Северной Кореи. По данным СМИ, это вызывает беспокойство у Си Цзиньпина и руководства Коммунистической партии Китая.

В то же время военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна способствует затягиванию войны против Украины. В Южной Корее заявляли, что такое взаимодействие нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.