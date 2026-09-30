"Він мій друг": Трамп пояснив, чому КНДР може мати ядерну зброю, а Іран — ні

Президент США Дональд Трамп визнав, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин має "досить великий" ядерний потенціал, проте при цьому запевнив, чому "все буде добре".

Глава Білого дому похизувався хорошими відносинами з північнокорейським диктатором Кім Чем Ином, а також пояснив, чому Іран не може мати ядерної зброї, у той час як у КНДР вона є. Про це повідомило південнокорейське медіа Yonhap News Agency.

Під час пресконференції після зустрічі з керівниками компаній, які займаються штучним інтелектом, журналісти поцікавилися у Дональда Трампа, чому Північна Корея може мати ядерну зброю, тоді як, за його словами, Іран не може нею володіти.

"Поки я тут (у Білому домі — ред.), у нього все буде гаразд. Знаєте, чому? Він поважає мене і симпатизує мені", — пояснив президент США.

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Також президент США вкотре заявив, що Кім Чен Ин є його "другом". На думку глави Білого дому, північнокорейському лідеру "мало хто подобається" з-поміж інших політиків у світі, а сам Трамп є одним із небагатьох, кому він по-справжньому симпатизує. Політик сказав, що його критикують щоразу, коли він це каже, і що люди називають ці слова про лідера КНДР "жахливими".

Дональд Трамп також згадав про своїх попередників — інших президентів, які, за його словами, не змогли зробити те, що зміг він. Проте він вважає, що доки перебуватиме на посаді глави Сполучених Штатів Америки, доти "все буде добре" у плані ядерної зброї Північної Кореї.

Нагадаємо, нещодавно Кім Чен Ин заявив про готовність "розширювати і поглиблювати" співпрацю з Росією і побажав російському диктатору Володимиру Путіну перемоги у "священній війні".

Також раніше Дональд Трамп скоротив військові навчання з Південною Кореєю, пояснивши це "дружбою" з лідером КНДР.