"Он мой друг": Трамп объяснил, почему КНДР может обладать ядерным оружием, а Иран — нет

Президент США Дональд Трамп признал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обладает "достаточно большим" ядерным потенциалом, однако при этом заверил, что "всё будет хорошо".

Глава Белого дома похвастался хорошими отношениями с северокорейским диктатором Ким Чхэ Ином, а также объяснил, почему Иран не может обладать ядерным оружием, в то время как в КНДР оно есть. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap News Agency.

Во время пресс-конференции после встречи с руководителями компаний, занимающихся искусственным интеллектом, журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, почему Северная Корея может иметь ядерное оружие, тогда как, по его словам, Иран не может им обладать.

"Пока я здесь (в Белом доме — прим. ред.), у него всё будет в порядке. Знаете, почему? Он уважает меня и симпатизирует мне", — пояснил президент США.

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Кроме того, президент США в очередной раз заявил, что Ким Чен Ын является его "другом". По мнению главы Белого дома, северокорейскому лидеру "мало кто нравится" среди других политиков в мире, а сам Трамп — один из немногих, кому он по-настоящему симпатизирует. Политик сказал, что его критикуют каждый раз, когда он это говорит, и что люди называют эти слова о лидере КНДР "ужасными".

Дональд Трамп также упомянул о своих предшественниках — других президентах, которые, по его словам, не смогли сделать то, что удалось ему. Однако он считает, что пока он будет занимать пост главы Соединённых Штатов Америки, до тех пор "всё будет хорошо" в плане ядерного оружия Северной Кореи.

Напомним, недавно Ким Чен Ын заявил о готовности "расширять и углублять" сотрудничество с Россией и пожелал российскому диктатору Владимиру Путину победы в "священной войне".

Кроме того, ранее Дональд Трамп сократил военные учения с Южной Кореей, объяснив это "дружбой" с лидером КНДР.