Трамп сократил военные учения с Южной Кореей, объяснив это "дружбой" с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Он объяснил это своими отношениями с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Президент отметил, что эти учения обходятся дорого и в основном финансируются Соединёнными Штатами Америки. Об этом он написал в своём Truth Social.

"Учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем, что Соединённые Штаты уже давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей", — заявил Трамп.

Кроме того, по его мнению, они посылают "совершенно неуместный и враждебный сигнал стране", которая "пока Трамп был президентом, вела себя безобидно и уважительно".

"Поэтому, поскольку отменить их уже поздно, я поручил министру обороны Питу Хегсету существенно сократить масштаб совместных военных учений", — написал президент США.

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В заключение Трамп рассказал, что недавно спросил президента Южной Кореи, готов ли Сеул присоединиться к США в вопросе денуклеаризации Ирана, однако получил отказ. В то же время он подчеркнул, что сокращение масштаба военных учений никоим образом не связано с этим отказом.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как КНДР помогает РФ оказывать давление на Японию. Пхеньян активно обвиняет Токио в "милитаризме" и поддерживает заявления Пекина и Москвы.

Впоследствии стало известно, что Южная Корея предлагает КНДР мирное соглашение. Сеул призывает обсудить пути прекращения развития ядерной программы Пхеньяна.