Трамп cкоротив військові навчання з Південною Кореєю, пояснивши це "дружбою" з лідером КНДР

Президент США Дональд Трамп повідомив, що доручив Пентагону зменшити масштаб спільних військових навчань із Південною Кореєю. Він пояснив своїми стосунками з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Президент зазначив, що ці навчання обходяться дорого і переважно фінансуються Сполученими Штатами Америки. Про це він написав у своєму Truth Social.

"Виходячи з моїх дуже добрих відносин з Кім Чен Ином із Північної Кореї, я незадоволений тим фактом, що Сполучені Штати давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю", — заявив Трамп.

Крім того, на його думку, вони надсилають "цілком недоречний і ворожий сигнал країні", яка, "поки Трамп був президентом, поводилася безневинно і шанобливо".

"Тому, оскільки скасувати їх уже пізно, я доручив міністру оборони Піту Гегсету суттєво скоротити масштаб спільних військових навчань", — написав президент США.

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Наостанок Трамп розповів, що нещодавно запитував президента Південної Кореї, чи готовий Сеул приєднатися до США у питанні денуклеаризації Ірану, проте отримав відмову. Водночас він підкреслив, що скорочення масштабу військових навчань жодним чином не пов'язане з цією відмовою.

Раніше Фокус повідомляв про те, як КНДР допомогає РФ у тиску на Японію. Пхеньян активно звинувачує Токіо в "мілітаризмі" та підтримує заяви Пекіна з Московою.

Згодом стало відомо, що Південна Корея пропонує КНДР мирну угоду. Сеул закликає обговорити шляхи зупинки розвитку ядерної програми Пхеньяна.