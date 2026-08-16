Південна Корея пропонує КНДР мирну угоду: Сеул висунув вимоги до Кім Чен Ина — ЗМІ

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон запропонував КНДР розпочати переговори про завершення багаторічної війни. Також Сеул закликає обговорити шляхи зупинки розвитку ядерної програми Пхеньяна.

Президент Лі вказує, що Сеул готовий до створення "мирного режиму" на Корейському півострові. Про це Лі заявив у своїй промові на церемонії з нагоди 81-ї річниці Дня звільнення Кореї від японської окупації, передає Yonhap.

"Відкладімо наміри погрожувати одне одному та розпочнімо як безпосередньо залучені сторони обговорення завершення тривалої війни", — заявив президент Південної Кореї.

Він додав, що в цьому процесі сторони також можуть обговорити ефективні способи зупинити розвиток ядерного потенціалу Півночі. Пан Лі, що розпочне шлях до завершення війни та заміни "нестабільної системи перемир'я" мирним режимом.

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ЗМІ вказують, що пропозиція діалогу пролунала попри те, що Північна Корея й досі не реагує на неодноразові примирливі жести Сеула відтоді, як Лі очолив країну з червня 2025 року.

У своїй торішній промові з нагоди Дня визволення Лі пообіцяв поважати нинішню систему Північної Кореї та відмовитися від об'єднання шляхом поглинання чи будь-яких ворожих дій щодо Півночі. Попри мовчання Пхеньяна, адміністрація Лі неодноразово заявляла про намір послідовно прагнути до діалогу з КНДР заради мирного співіснування з режимом.

Повторюючи цю позицію, президент заявив, що обидві Кореї мають поважати одна одну та припинити непотрібну конфронтацію, почавши зі "зниження ворожості у сприйнятті, нормах і системах".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Кім збагатився на війні проти України. У розпорядженні північнокорейського диктатора Кім Чен Ина зараз більше коштів, ніж будь-коли за 15 років його перебування при владі.

Згодом стало відомо, як КНДР допомогає РФ у тиску на Японію. Пхеньян активно звинувачує Токіо в "мілітаризмі" та підтримує заяви Пекіна з Московою.