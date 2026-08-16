Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил КНДР начать переговоры о прекращении многолетней войны. Кроме того, Сеул призывает обсудить пути прекращения развития ядерной программы Пхеньяна.

Президент Ли отмечает, что Сеул готов к созданию "мирного режима" на Корейском полуострове. Об этом Ли заявил в своей речи на церемонии по случаю 81-й годовщины Дня освобождения Кореи от японской оккупации, передает Yonhap.

"Давайте отложим намерения угрожать друг другу и, как непосредственно вовлеченные стороны, начнём обсуждение вопроса о прекращении затянувшейся войны", — заявил президент Южной Кореи.

Он добавил, что в ходе этого процесса стороны также могут обсудить эффективные способы остановить развитие ядерного потенциала Севера. Г-н Ли, который начнет путь к завершению войны и замене "нестабильной системы перемирия" мирным режимом.

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СМИ отмечают, что предложение о диалоге прозвучало, несмотря на то, что Северная Корея до сих пор не реагирует на неоднократные жесты примирения со стороны Сеула с тех пор, как Ли возглавил страну в июне 2025 года.

В своей прошлогодней речи по случаю Дня освобождения Ли пообещал уважать нынешнюю систему Северной Кореи и отказаться от объединения путем поглощения или каких-либо враждебных действий в отношении Севера. Несмотря на молчание Пхеньяна, администрация Ли неоднократно заявляла о намерении последовательно стремиться к диалогу с КНДР ради мирного сосуществования с режимом.

Подтверждая эту позицию, президент заявил, что обе Кореи должны уважать друг друга и прекратить ненужную конфронтацию, начав со "снижения враждебности в восприятии, нормах и системах".

Ранее Фокус сообщал о том, как Ким обогатился на войне против Украины. В распоряжении северокорейского диктатора Ким Чен Ына сейчас больше средств, чем когда-либо за 15 лет его пребывания у власти.

Впоследствии стало известно, как КНДР помогает РФ оказывать давление на Японию. Пхеньян активно обвиняет Токио в "милитаризме" и поддерживает заявления Пекина и Москвы.