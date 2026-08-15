Президент России Владимир Путин впервые посетил отдаленные южные Курильские острова, что вызвало резкую реакцию Японии. В то же время эксперты отмечают, что таким образом глава РФ идет навстречу своим партнерам в регионе.

Именно Китай на протяжении нескольких месяцев усиливает дипломатическое, военное и экономическое давление на Японию, и к этому все активнее присоединяется Северная Корея. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Спор вокруг островов стал очередным свидетельством напряженных отношений между Японией, с одной стороны, и Китаем, Россией и Северной Кореей — с другой. По оценкам аналитиков, эта напряженность отражает растущее недовольство ядерных соседей Японии планами Токио усилить оборонный потенциал и укрепить военные связи с США.

Визит Путина состоялся всего через несколько дней после того, как Япония выразила протест Северной Корее в связи с запуском баллистической ракеты в воды к западу от Японии. Кроме того, этот визит является продолжением продолжающейся уже несколько месяцев дипломатической напряженности в отношениях с Пекином.

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Ранее КНР выразила возмущение заявлением премьер-министра Санаэ Такаити о том, что Япония может оказаться втянутой в возможный конфликт вокруг Тайваня. В ответ Китай отменил туристические авиарейсы в Японию и ограничил доступ японских компаний к минералам, критически важным для производства.

Китайские чиновники уже несколько месяцев обвиняют Японию в возрождении духа "японского милитаризма", а впоследствии это заявление подхватили Северная Корея и Россия. По словам Джеймса Брауна, эксперта по японо-российским отношениям из Университета Темпл в Токио, риторика этих трех стран "очень похожа", что свидетельствует о сознательном объединении усилий с Китаем.

Токио же объясняет увеличение военных расходов ухудшением обстановки в сфере безопасности. В аппарате Такаичи добавляют, что ответственность за ухудшение обстановки в сфере безопасности несут именно Китай, Россия и Северная Корея.

Ранее Фокус сообщал, что Путин пригрозил захватывать корабли по всему миру. Российский диктатор Путин надел военную форму и зачитал с листочка заявление о кораблях теневого флота РФ, которые находятся под санкциями и которые были взяты под контроль западными странами.

Впоследствии стало известно, как лидер РФ планирует развалить ЕС и НАТО. Среди спецопераций, помимо привычной дезинформации, — создание специальных отрядов, обученных с помощью диверсий влиять на выборы в Европе.