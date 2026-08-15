Президент Росії Володимир Путін вперше відвідав віддалені південні Курильські острови, чим викликав різку реакцію Японії. Водночас експерти кажуть, що так глава РФ підігрує своїм партнерам у регіоні.

Саме Китай місяцями посилює дипломатичний, військовий та економічний тиск на Японію, і дедалі активніше до цього почала долучатися Північна Корея. Про це пише The Wall Street Journal.

Cуперечка навколо островів стала черговим свідченням напружених стосунків між Японією з одного боку та Китаєм, Росією й Північною Кореєю — з іншого. За оцінками аналітиків, напруження відображає зростаюче невдоволення ядерних сусідів Японії планами Токіо посилити оборонний потенціал та зміцнити військові зв'язки зі США.

Візит Путіна відбувся лише через кілька днів після того, як Японія висловила протест Північній Кореї через запуск балістичної ракети у води на захід від Японії. А цей візит також продовжує кількамісячну дипломатичну напругу з Пекіном.

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Раніше КНР обурилася заявою прем'єрки Санае Такаїчі про те, що Японія може виявитися втягнутою в можливий конфлікт довкола Тайваню. У відповідь Китай скасував туристичні авіарейси до Японії та обмежив доступ японських компаній до критично важливих для виробництва мінералів.

Китайські посадовці місяцями звинувачують Японію у відродженні духу "японського мілітаризму", а згодом цю заяву підхопили й Північна Корея з Росією. За словами Джеймса Брауна, експерта з японсько-російських відносин з Університету Темпл у Токіо, риторика цих трьох країн "дуже схожа", що свідчить про свідоме об'єднання зусиль із Китаєм.

Токіо ж пояснює нарощування військових витрат погіршенням безпекового середовища. У офісі Такаїчі додають, що відповідальність за погіршення безпекової ситуації несуть саме Китай, Росія та Північна Корея.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін пригрозив захоплювати кораблі по всій планеті. Російський диктатор Путін вдягнув військову форму та зачитав з листочка заяву щодо кораблів тіньового флоту РФ, які перебувають під санкціями та які взяли під контроль країни Заходу.

Згодом стало відомо, як лідер РФ планує розвалити ЄС та НАТО. Серед спецоперацій, окрім звичної дезінформації, — створення особливих загонів, навчених диверсіями впливати на вибори в Європі.