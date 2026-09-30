Разведка раскрыла информацию о серьезном заболевании, от которого страдает Ким Чен Ын

Разведка Южной Кореи выяснила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын весит более 140 килограммов и страдает крайней формой ожирения, которая была диагностирована у его отца и деда.

Южнокорейская спецслужба обнародовала новые данные о состоянии здоровья лидера тоталитарной Северной Кореи. По оценкам аналитиков, 40-летний диктатор Ким Чен Ын страдает крайней степенью ожирения. Несмотря на значительные риски, он продолжает вести вредный образ жизни и отказывается от ограничений в питании. Об этом сообщает международное агентство AFP со ссылкой на заявление депутата парламента Южной Кореи Юн Кун-юна, который озвучил отчет Национальной разведывательной службы страны.

По словам Юн Кун Йона, "состояние здоровья Кима классифицируется как крайняя степень ожирения, его вес превышает 140 килограммов".

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При этом указанное медицинское состояние носит системный характер для семьи Кимов. Так, от аналогичной формы ожирения страдали как отец диктатора Ким Чен Ир, так и его дед Ким Ир Сен. Оба предыдущих правителя КНДР были заядлыми курильщиками и умерли в результате сердечных приступов.

Ким Чен Ын также много курит, поэтому относится к группе высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время, как отметил депутат Юн Кун-юн, на данный момент нет признаков существенного ухудшения здоровья диктатора. Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сослалась, в частности, на то, что во время инспекции военного корабля Ким Чен Ын без затруднений выполнял физические движения, в том числе поднимался по лестнице.

Почему вопрос о здоровье диктатора важен

Мировое сообщество внимательно следит за состоянием здоровья лидера КНДР, ведь любая внезапная утрата дееспособности или смерть обладателя ядерного арсенала может вызвать кризис преемственности власти и дестабилизировать регион. Слухи об ухудшении его состояния уже появлялись в 2020 году, когда Ким исчез из поля зрения общественности почти на три недели после предполагаемой операции.

В 2024 году южнокорейская разведка также сообщала парламентариям о проблемах со здоровьем, связанных с весом Ким Чен Ына, в частности о высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний. Тогдашние сообщения основывались на оценках NIS и разведывательных данных, а не на медицинском обследовании, доступном независимым врачам.

Южнокорейская разведка параллельно сообщила парламенту, что дочь Ким Чен Ина Ким Чжу Э продолжает усиливать свою публичную роль и, по оценке NIS, её позиции в качестве потенциальной преемницы отца укрепляются. В то же время КНДР пока официально не объявляла её преемницей. Впрочем, только в этом году Ким Чжу Э уже 30 раз появлялась на публичных мероприятиях — это самый высокий показатель за всё время её публичной активности. Если раньше её участие в основном было связано с военными мероприятиями, то в последнее время она также появляется в контексте внутренней политики, дипломатии и вопросов жизни населения.

Элитные деликатесы на фоне массового голода в стране

Болезнь диктатора прогрессирует на фоне хронического гуманитарного кризиса в самой Северной Корее. По данным специального докладчика ООН по правам человека в КНДР Элизабет Сальмон, острая нехватка продовольствия остается главной бедой для большинства граждан страны, которые длительное время живут в нищете.

В то же время сам глава режимного государства не ограничивает свой рацион. Пол Смарт, шеф-повар вьетнамского отеля Metropole, который работал с поварами Кима во время саммита с США в 2019 году, вспоминал об изысканных вкусах лидера КНДР.

"Он любит икру, омаров, по-настоящему роскошные продукты, фуа-гра — он действительно любит наслаждаться кухней", — рассказал повар.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын обладает "достаточно значительным" ядерным потенциалом, и назвал лидера КНДР своим другом. Отвечая на вопрос, почему Северная Корея может обладать ядерным оружием, а Иран — нет, президент США объяснил это действиями предыдущих американских администраций.

Также мы писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности "расширять и углублять" сотрудничество с Россией и выразил неизменную поддержку Владимиру Путину. Он также заявил, что убежден в победе РФ в нынешней "священной войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости" — имеется в виду война России против Украины.