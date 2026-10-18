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Яхты Ким Чен Ына за миллионы долларов увидели на спутниковых снимках (фото)

На спутниковые снимки попали яхты Ким Чен Ына
Яхты Ким Чен Ына за миллионы долларов увидели на спутниковых снимках | Фото: BBC

Яхты лидера Северной Кореи попали на спутниковые снимки. Корабли стоимостью десятки миллионов долларов резко контрастируют с уровнем жизни в КНДР.

На спутниковых снимках, возле курортного города Вонсан, где находится вилла Ким Чен Ына, лидера КНДР, были замечены сразу несколько роскошных яхт. Считается, что всеми ними пользуется сам лидер Северной Кореи и его родственники. Об этом говорят эксперты и перебежчики из одной из самых бедных стран мира, пишет BBC.

"Ким Чен Ын позиционируется как "лидер народа", но у него есть четыре роскошных яхты, в то время как простые люди трудятся с утра до вечера, чтобы поесть хотя бы один раз в день", — говорит Ли Ен Хо. Ранее Ли работал в секретной структуре "Бюро 39", которая, как считается, занимается управлением валютными средствами руководства КНДР.

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Как выглядит яхта Ким Чен Ына
Особенно можно выделить 80-метровую роскошную яхту, ведь на ее палубе находится 50-метровый бассейн с аквапарком
Фото: BBC

ООН и многие другие международные организации относят Северную Корею к числу беднейших стран мира. Согласно отчету ООН за 2025 год, 40% населения страны страдают от недоедания. При этом известно, что руководство КНДР, в частности, ее лидер, живут в роскоши.

Яхты Ким Чен Ына за миллионы долларов увидели на спутниковых снимках
На спутниковых снимках, возле курортного города Вонсан, где находится вилла Ким Чен Ына, лидера КНДР, были замечены сразу несколько роскошных яхт
Фото: BBC

На это указывают яхты у курортного города Вонсан, замеченные на спутниковых снимках, сделанных в период с июля по середину октября 2026 года. В этом городе находится комплекс вилл, которыми пользуется Ким Чен Ын и его семья.

сколько стоит яхта Ким Чен Ына
Точная стоимость этих яхт неизвестна, но цена аналогичных моделей варьируется от десятков миллионов до более чем 100 миллионов долларов
Фото: BBC

Одно только местоположение яхт не позволяет с полной уверенностью утверждать, где именно отдыхает семья лидера КНДР, но перемещения кораблей совпадают по времени с периодами отсутствия Ким Чен Ына на публике. Перебежчики из Северной Кореи утверждают, что семья лидера КНДР проводит отпуск в Вонсане. В этом городе находятся отели, рестораны, магазины, аквапарки и спортивные объекты, рассчитанные на 20 000 посетителей. Хотя мало кто из жителей Северной Кореи может себе позволить отдых на этом курорте.

На спутниковых снимках в районе Вонсана были замечены четыре яхты длиной примерно 50, 55, 60 и 80 метров. Все они в этом году неоднократно появлялись у виллы Ким Чен Ына, но наиболее активно этим летом перемещалась самая большая яхта. А 60-метровую яхту в последний раз видели там на прошлой неделе. Особенно можно выделить 80-метровую роскошную яхту, ведь на ее палубе находится 50-метровый бассейн с аквапарком.

Точная стоимость этих яхт неизвестна, но цена аналогичных моделей варьируется от десятков миллионов до более чем 100 миллионов долларов.

Напоминаем, что разведка раскрыла информацию о серьезном заболевании, от которого страдает Ким Чен Ын. Он страдает крайней формой ожирения, которая была диагностирована у его отца и деда.

Также напоминаем, что в начале октября южнокорейские военные заявили о том, что Северная Корея выпустила баллистику в сторону Южной Кореи. Япония сообщила, что ракета упала в нейтральных водах.