Яхты Ким Чен Ына за миллионы долларов увидели на спутниковых снимках (фото)

Яхты лидера Северной Кореи попали на спутниковые снимки. Корабли стоимостью десятки миллионов долларов резко контрастируют с уровнем жизни в КНДР.

На спутниковых снимках, возле курортного города Вонсан, где находится вилла Ким Чен Ына, лидера КНДР, были замечены сразу несколько роскошных яхт. Считается, что всеми ними пользуется сам лидер Северной Кореи и его родственники. Об этом говорят эксперты и перебежчики из одной из самых бедных стран мира, пишет BBC.

"Ким Чен Ын позиционируется как "лидер народа", но у него есть четыре роскошных яхты, в то время как простые люди трудятся с утра до вечера, чтобы поесть хотя бы один раз в день", — говорит Ли Ен Хо. Ранее Ли работал в секретной структуре "Бюро 39", которая, как считается, занимается управлением валютными средствами руководства КНДР.

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Особенно можно выделить 80-метровую роскошную яхту, ведь на ее палубе находится 50-метровый бассейн с аквапарком Фото: BBC

ООН и многие другие международные организации относят Северную Корею к числу беднейших стран мира. Согласно отчету ООН за 2025 год, 40% населения страны страдают от недоедания. При этом известно, что руководство КНДР, в частности, ее лидер, живут в роскоши.

На спутниковых снимках, возле курортного города Вонсан, где находится вилла Ким Чен Ына, лидера КНДР, были замечены сразу несколько роскошных яхт Фото: BBC

На это указывают яхты у курортного города Вонсан, замеченные на спутниковых снимках, сделанных в период с июля по середину октября 2026 года. В этом городе находится комплекс вилл, которыми пользуется Ким Чен Ын и его семья.

Точная стоимость этих яхт неизвестна, но цена аналогичных моделей варьируется от десятков миллионов до более чем 100 миллионов долларов Фото: BBC

Одно только местоположение яхт не позволяет с полной уверенностью утверждать, где именно отдыхает семья лидера КНДР, но перемещения кораблей совпадают по времени с периодами отсутствия Ким Чен Ына на публике. Перебежчики из Северной Кореи утверждают, что семья лидера КНДР проводит отпуск в Вонсане. В этом городе находятся отели, рестораны, магазины, аквапарки и спортивные объекты, рассчитанные на 20 000 посетителей. Хотя мало кто из жителей Северной Кореи может себе позволить отдых на этом курорте.

На спутниковых снимках в районе Вонсана были замечены четыре яхты длиной примерно 50, 55, 60 и 80 метров. Все они в этом году неоднократно появлялись у виллы Ким Чен Ына, но наиболее активно этим летом перемещалась самая большая яхта. А 60-метровую яхту в последний раз видели там на прошлой неделе. Особенно можно выделить 80-метровую роскошную яхту, ведь на ее палубе находится 50-метровый бассейн с аквапарком.

Точная стоимость этих яхт неизвестна, но цена аналогичных моделей варьируется от десятков миллионов до более чем 100 миллионов долларов.

Напоминаем, что разведка раскрыла информацию о серьезном заболевании, от которого страдает Ким Чен Ын. Он страдает крайней формой ожирения, которая была диагностирована у его отца и деда.

Также напоминаем, что в начале октября южнокорейские военные заявили о том, что Северная Корея выпустила баллистику в сторону Южной Кореи. Япония сообщила, что ракета упала в нейтральных водах.