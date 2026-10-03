КНДР запустила баллистику в сторону Южной Кореи и угрожает стрельбой на границе

Южнокорейские военные заявляют, что Северная Корея выпустила баллистику в сторону ее восточных вод. Япония уже сообщила, что ракета упала в нейтральных водах.

3 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря, сообщило южнокорейское военное командование. Это случилось после того, как на границе взорвались мины, из-за чего пострадали трое южнокорейских солдат, сообщает ABC News.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракета, запущенная с восточного побережья Северной Кореи, пролетела более 700 километров. Министерство обороны Японии заявило, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны.

Администрация президента Сеула по вопросам национальной безопасности призвала Северную Корею немедленно прекратить неоднократные запуски баллистических ракет, назвав их нарушением санкций Совета Безопасности ООН и "серьезным актом, который никак не способствует урегулированию сложившейся ситуации". Запуск произошел на следующий день после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, высмеяла требования Южной Кореи принести извинения Северной Корее за взрывы мин 21 сентября, произошедшие в 10 метрах к югу от военной демаркационной линии между странами. Южная Корея и возглавляемое США Командование ООН заявили, что взрывы были вызваны минами, установленными Северной Кореей.

Видео дня

Южная Корея также призвала Пхеньян прекратить укреплять границу: устанавливать мины и противотанковые заграждения.

Эскалация не прекращается с 2024 года, когда Ким Чен Ын отказался от идеи примириться с соседом и объявил Сеул постоянным противником.

Ким Чен Ын угрожает соседям ракетами Фото: Sky News

Ким Е Чжон, вторая по влиятельности фигура в Пхеньяне, в минувшую пятницу назвала "жалкими" требования Сеула и сообщила, что все связи с Южной Кореей будут разорваны. В предыдущем заявлении она отрицала ответственность Северной Кореи за взрывы и пригрозила ответными мерами, если Южная Корея откроет огонь по северокорейским войскам, укрепляющим границу.

Известно, что Ким Чен Ын отказался от дипломатии с Вашингтоном и Сеулом после того, как его ядерные переговоры с президентом США Дональдом Трампом провалились в 2019 году, и сделал Москву новым центром своей внешней политики, направив тысячи военнослужащих и большое количество оружия на войну в Украину.

Теперь у северокорейского диктатора есть обширный арсенал ракет, способных нести ядерные боеголовки, включая дальнобойные ракеты, которые потенциально могут долететь до США, а также системы меньшей дальности, представляющие угрозу для Южной Кореи и Японии.

В августе Трамп сократил масштабы крупных военных учений с Южной Кореей, очевидно, пытаясь возобновить дипломатические отношения с Ким Чен Ыном, который осудил подобные учения как репетицию вторжения. Но в Пхеньяне уже заявили, что переговоры невозможны, пока Вашингтон не откажется от своей "враждебной политики" и не перестанет требовать, чтобы КНДР отказалась от ядерного оружия.

Напомним, ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выдвинул Киеву условие: признать соглашение о неразглашении в отношении передачи двух пленных из КНДР и публично извиниться. В противном случае Сеул обещает принять "дальнейшие меры".

А глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов тем временем предупредил мировое сообщество о рисках стремительной милитаризации северокорейского режима.