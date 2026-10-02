Без извинений будут меры: Сеул открыто угрожает Киеву из-за пленных КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выдвинул Киеву условие: признать соглашение о неразглашении в отношении передачи двух пленных из КНДР и публично извиниться. В противном случае Сеул обещает принять "дальнейшие меры".

Дипломатический конфликт между Киевом и Сеулом вышел на новый уровень. В пятницу, 2 октября, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён написал на своей странице в социальной сети X, что ожидает от Украины признания соглашения о конфиденциальности передачи двух северокорейских военнопленных и публичных извинений.

По версии Ли, Украина сама просила о неразглашении, и стороны это согласовали, однако впоследствии информация была обнародована "в одностороннем порядке". Когда президент Кореи "выразил сожаление", Киев заявил, что никаких договоренностей не было – это он расценил как обвинение во лжи.

"Если они и впредь будут отказываться признавать факты и публично извиниться, мы примем дальнейшие меры", — подчеркнул Ли, назвав это вопросом достоинства Республики Корея.

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Офис президента сначала отрицал наличие какого-либо соглашения о конфиденциальности. Однако 1 октября глава МИД Андрей Сибига назвал эту ситуацию "дипломатическим недоразумением".

"Я очень хочу, чтобы в краткосрочной перспективе эта ситуация была урегулирована, и мы над этим работаем", — сказал министр.

Скандал с пленными из КНДР

23 сентября Владимир Зеленский в ходе Генеральной Ассамблеи ООН сообщил о передаче Сеулу двух пленных из КНДР. На следующий день Ли обвинил Украину в нарушении договоренности, назвав вопрос репатриации "чрезвычайно деликатным". В то же время Korea JoongAng Daily со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента Кореи писала: Киев всё же предупредил Сеул по дипломатическим каналам о намерении упомянуть пленных и просил отнестись к этому с пониманием.

Двух солдат армии КНДР, воевавших на стороне России, Силы обороны захватили в Курской области в начале 2025 года, а в Южную Корею их доставили в середине сентября 2026 года. Сейчас они проходят проверку безопасности и допросы, после чего Сеул будет решать вопрос о предоставлении убежища. Южнокорейская сторона также официально опровергла слухи о том, что передача состоялась в обмен на поставки оружия Украине.

Ранее сообщалось, что Сеул настаивает: украинское правительство само просило о конфиденциальности, чтобы избежать внутренней критики из-за упущенной возможности обменять пленных из КНДР на украинских военных. Южная Корея, по её версии, согласилась на это из соображений безопасности самих пленных и их семей, а также с учётом дипломатических аспектов.

Кроме того, мы писали, что после возражений Киева администрация Ли Чжэ Мёна заявила: такая позиция "серьезно подрывает" взаимное доверие и наносит ущерб дружеским отношениям между странами. МИД Кореи вызвал украинского посла и потребовал официальных разъяснений.