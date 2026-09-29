Передача, которую КНДР считает "фатальным делом": как двое солдат поссорили Киев и Сеул

Заявление Владимира Зеленского о передаче двух северокорейских военнопленных Южной Корее вызвало дипломатический скандал. Сеул заявил о нарушении договоренности, Киев же отрицает существование такого соглашения.

Выступление Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, в ходе которого он сообщил о передаче двух северокорейских военнопленных, вызвало разногласия между Киевом и Сеулом. Южная Корея настаивает, что Украина нарушила соглашение о конфиденциальности, тогда как украинская сторона отрицает существование такого соглашения, пишет The Guardian.

Обоих мужчин украинские военные захватили в Курской области России ещё в январе 2025 года. Они были среди солдат, которых Пхеньян отправил воевать на стороне Москвы, и после плена заявили о желании уехать в Южную Корею. Сеул считает северокорейцев своими гражданами.

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В июле Зеленский и президент Южной Кореи Ли Дже Мен договорились решить этот вопрос с учетом "свободного волеизъявления" солдат. В начале этого месяца пленные через третью страну всё-таки прибыли в Сеул.

Почему КНДР возмутилась

Южнокорейская сторона утверждает, что Киев просил сохранить передачу в тайне, сославшись на безопасность самих мужчин и их семей, а также на дипломатические соображения. Сеул с этим согласился.

Однако, выступая с трибуны ООН, Зеленский публично заявил, что Украина отправила двух северокорейских военнопленных в Республику Корея. После этого Ли Чжэ Мён заявил о нарушении соглашения о неразглашении и выразил сожаление.

Советник президента Дмитрий Литвин в ответ написал в Facebook, что никакого такого соглашения не существовало. В офисе южнокорейского лидера это заявление назвали ложным и подчеркнули, что действия Украины серьезно подрывают доверие между правительствами.

В понедельник МИД Южной Кореи вызвал временного поверенного в делах Украины и потребовал извинений на правительственном уровне. Украинскому послу там заявили о "четкой договоренности" между странами.

В то же время на вопрос, было ли это оформлено в письменном виде, в ведомстве ответили лишь, что обе стороны решили рассматривать этот вопрос конфиденциально. Посольство Украины в Сеуле комментариев не предоставило.

Северная Корея пока молчит. В министерстве по делам объединения Южной Кореи сообщили, что связанных с этим событий не выявлено, но будут следить за ситуацией.

Режим традиционно прославляет солдат, которые предпочитают покончить с собой, чем попасть в плен. Поэтому, по мнению Чо Хан-бома из Корейского института национального объединения, передача двух выживших бойцов, выбравших Юг, является для Пхеньяна "роковым делом". Он предполагает, что внутри страны эту историю скроют, создав вместо этого героический нарратив.

Повлияет ли это на отношения между государствами

После начала полномасштабного вторжения Сеул осудил действия Москвы, присоединился к западным санкциям, а в июле пообещал предоставить пакет помощи на сумму 100 млн долларов. В то же время он не поставляет Украине оружие, следуя практике не поставлять летальное вооружение странам, находящимся в состоянии войны.

До войны Россия была одним из крупнейших торговых партнеров Южной Кореи, а правительство Ли стремится улучшить отношения и с Пхеньяном. Теперь спор перерос в открытую критику Украины. Депутат от Демократической партии Ким Бён Чжу заявил, что нет ни одной причины поддерживать Киев, и призвал правительство немедленно пересмотреть помощь.

Ранее сообщалось, что Северная Корея, союзник России, пригрозила США и Южной Корее ядерным ответом. Пхеньян не исключает, что применит положения закона о государственных ядерных силах, если сочтёт действия Вашингтона и Сеула угрозой.

Кроме того, 28 сентября МИД Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина именно из-за скандала вокруг северокорейских военнопленных.