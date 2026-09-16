Пхеньян намекнул на ядерный удар: чем КНДР угрожает Вашингтону и Южной Корее

Северная Корея, являющаяся союзником России, пригрозила США и Южной Корее ядерным ответом. Пхеньян не исключает, что применит положения закона о государственных ядерных силах, если сочтет действия Вашингтона и Сеула угрозой.

Пхеньян может "применить соответствующие статьи" закона о политике в сфере государственных ядерных сил, если увидит в действиях Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи угрозу своей безопасности. Об этом заявил представитель Министерства обороны Корейской Народно-Демократической Республики, сообщает Seul Economic Daily.

"Хотелось бы посоветовать проанализировать, что означает применение соответствующих статей, и воспринимать это как серьёзное предупреждение", — подчеркнул он.

В северокорейском министерстве обороны заверили, что армия КНДР и впредь будет внимательно следить за военной активностью Вашингтона и его союзников, а угрозы для страны будут оцениваться на регулярной основе.

Видео дня

Кроме того, в Пхеньяне утверждают, что обвинения США и Южной Кореи в адрес КНДР — всего лишь прикрытие, за которым эти страны якобы скрывают собственные программы по разработке и распространению оружия массового уничтожения.

Какие именно статьи закона могут быть применены и при каких обстоятельствах, в Минобороны КНДР не пояснили. Угрозы прозвучали на фоне усиления военной активности США и Южной Кореи на Корейском полуострове.

Напомним, по мнению одного из экспертов, у российского диктатора Владимира Путина очень ограниченный арсенал средств, чтобы по-настоящему изменить ход войны в Украине. Официальная мобилизация, по его оценке, не даст ощутимого эффекта, к ядерному оружию Кремль вряд ли прибегнет, а израсходовать весь запас ракет России не позволяет "угроза" со стороны коллективного Запада и НАТО.

Также сообщалось, что Беларусь задействует весь имеющийся потенциал "в случае агрессии со стороны Украины".