"С использованием всего потенциала": Беларусь провела "красные линии", при чем здесь ядерное оружие

Беларусь задействует весь имеющийся потенциал "в случае агрессии со стороны Украины".

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Игорь Секрета в интервью RT.

По его словам, если границу Беларуси пересекут без разрешения или это будет сопровождаться агрессией, страна "ответит с применением всего своего потенциала". Он также отметил, что, по его словам, украинская сторона знает о такой позиции Минска.

Секрета добавил, что западные страны также знают о договоре между Москвой и Минском. По его словам, документ предусматривает немедленный ответ в случае нападения на Союзное государство, а применение любого, даже обычного, вооружения может иметь серьезные последствия.

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Дипломат также заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил "красные линии", которыми являются государственные границы страны. В то же время, оценивая ситуацию на белорусско-украинской границе, Секрета сказал, что не видит активных военных приготовлений со стороны Киева, которые могли бы свидетельствовать о возможном нападении на Беларусь.

Заявление о применении "всей мощности" может касаться и российского тактического ядерного оружия, которое Москва разместила на территории Беларуси. Россия объявила о его передислокации в 2023 году, а впоследствии Александр Лукашенко заявил о завершении переброски боезарядов. При этом контроль над этим оружием, по заявлениям Москвы, остается за Россией.

Угроза наступления со стороны Беларуси

Напомним, в мае 2026 года президент Владимир Зеленский заявлял о риске нового наступления с территории Беларуси. В то же время аналитики не фиксировали скопления российских или белорусских войск, однако сообщали о строительстве дорог и другой инфраструктуры, которая может использоваться для поддержки наступательных действий.

Александр Лукашенко неоднократно реагировал на высказывания Зеленского. Он утверждал, что Беларусь не планирует нападать на Украину, но пригрозил ответом в случае, как он выразился, "провокации". Также Лукашенко заявлял, что в случае необходимости Минск получит поддержку российской армии.

Кроме того, 25 мая Лукашенко сообщил, что встречался с представителями президента Украины. По его словам, он заверил их, что не намерен вступать в войну и хочет мира.

Также напомним, что 19 июня Владимир Зеленский потребовал от Беларуси отключить четыре ретранслятора. Уже 24 июня стало известно, продолжает ли работать оборудование ВС РФ, помогающее дронам-камикадзе "Шахед" наносить удары по северным областям Украины.