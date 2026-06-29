"З застосуванням усього потенцiала": Білорусь провела "червонi лiнії", до чого тут ядерна зброя

Білорусь застосує весь наявний потенціал "у разі агресії з боку України".

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ країни Ігор Секрета в інтерв’ю RT.

За його словами, якщо кордон Білорусі перетнуть без дозволу або це супроводжуватиметься агресією, країна “відповість із застосуванням усього свого потенціалу”. Він також зазначив, що, за його словами, українська сторона знає про таку позицію Мінська.

Секрета додав, що західні країни також знають про договір між Москвою і Мінськом. За його словами, документ передбачає негайну відповідь у разі нападу на Союзну державу, а застосування будь-якого, навіть звичайного, озброєння може мати серйозні наслідки.

Дипломат також заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко визначив “червоні лінії”, якими є державні кордони країни. Водночас, оцінюючи ситуацію на білорусько-українському кордоні, Секрета сказав, що не бачить активних військових приготувань з боку Києва, які могли б свідчити про можливий напад на Білорусь.

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Заява про застосування “всього потенціалу” може стосуватися й російської тактичної ядерної зброї, яку Москва розмістила на території Білорусі. Росія оголосила про її передислокацію у 2023 році, а згодом Олександр Лукашенко заявив про завершення перекидання боєзарядів. Водночас контроль над цією зброєю, за заявами Москви, залишається у Росії.

Загроза наступу з Білорусі

Нагадаємо, у травні 2026 року президент Володимир Зеленський заявляв про ризик нового наступу з території Білорусі. Водночас аналітики не фіксували скупчення російських чи білоруських військ, однак повідомляли про будівництво доріг та іншої інфраструктури, яка може використовуватися для підтримки наступальних дій.

Олександр Лукашенко неодноразово реагував на слова Зеленського. Він стверджував, що Білорусь не планує нападати на Україну, але пригрожував відповіддю у разі, як він висловився, "провокації". Також Лукашенко заявляв, що в разі потреби Мінськ отримає підтримку російської армії.

Крім того, 25 травня Лукашенко повідомив, що зустрічався з представниками президента України. За його словами, він запевнив їх, що не має наміру вступати у війну та хоче миру.

Також нагадаємо, що 19 червня Володимир Зеленський висунув Білорусі вимогу відключити чотири ретранслятори. Уже 24 червня стало відомо, чи продовжує працювати обладнання ЗС РФ, яке допомагає дронам-камікадзе "Шахед" атакувати північні області України.