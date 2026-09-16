Пхеньян натякнув на ядерний удар: чим КНДР погрожує Вашингтону та Південній Кореї

Північна Корея, яка є союзницею Росії, пригрозила США та Південній Кореї ядерною відповіддю. Пхеньян не виключає, що задіє положення закону про державні ядерні сили, якщо вважатиме дії Вашингтона та Сеула загрозою.

Пхеньян може "привести в дію відповідні статті" закону про політику у сфері державних ядерних сил, якщо побачить у діях Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї небезпеку для своєї безпеки. Заяву зробив представник Міністерства оборони Корейської Народно-Демократичної Республіки, повідомляє Seul Economic Dialy.

"Хотів би порадити проаналізувати, що означає приведення в дію відповідних статей, і сприймати це як серйозне попередження", – наголосив він.

У північнокорейському оборонному відомстві запевнили, що армія КНДР і надалі уважно спостерігатиме за військовою активністю Вашингтона та його союзників, а загрози для країни оцінюватимуть на регулярній основі.

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Крім того, у Пхеньяні стверджують, що звинувачення США та Південної Кореї на адресу КНДР є лише ширмою, за якою ці країни нібито приховують власні програми розробки й поширення зброї масового знищення.

Які саме статті закону можуть застосувати та за яких обставин, у Міноборони КНДР не пояснили. Погрози пролунали на тлі посилення військової активності США та Південної Кореї на Корейському півострові.

Нагадаємо, на думку одного з експертів, російський диктатор Володимир Путін має дуже обмежений арсенал засобів, щоб по-справжньому змінити хід війни в Україні. Офіційна мобілізація, за його оцінкою, не дасть відчутного ефекту, до ядерної зброї Кремль навряд чи вдасться, а витратити весь запас ракет Росії не дозволяє "загроза" з боку колективного Заходу та НАТО.

Також повідомлялося, що Білорусь застосує весь наявний потенціал "у разі агресії з боку України".