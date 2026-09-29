Передача, яку КНДР вважає "фатальною справою": як двоє солдатів розсварили Київ і Сеул

Згадка Володимира Зеленського про передачу двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї спричинила дипломатичний скандал. Сеул заявив про порушення домовленості, Київ існування угоди заперечує.

Виступ Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН, під час якого він повідомив про передачу двох північнокорейських військовополонених, посварив Київ і Сеул. Південна Корея наполягає, що Україна порушила домовленість про конфіденційність, тоді як українська сторона заперечує існування такої угоди, пише The Guardian.

Обох чоловіків українські військові захопили в Курській області Росії ще в січні 2025 року. Вони були серед солдатів, яких Пхеньян відправив воювати за Москву, і після полону заявили про бажання виїхати до Південної Кореї. Сеул вважає північнокорейців своїми громадянами.

У липні Зеленський і президент Південної Кореї Лі Дже Мен домовилися розв'язати це питання, поважаючи "вільну волю" солдатів. На початку цього місяця полонені через третю країну таки прибули до Сеула.

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Південнокорейська сторона стверджує, що Київ просив зберегти передачу в таємниці, посилаючись на безпеку самих чоловіків та їхніх родин, а також на дипломатичні міркування. Сеул на це погодився.

Проте на трибуні ООН Зеленський публічно сказав, що Україна відправила двох північнокорейських військовополонених до Республіки Корея. Після цього Лі Дже Мен заявив про порушення угоди про нерозголошення й висловив жаль.

Радник президента Дмитро Литвин у відповідь написав у Facebook, що жодної такої угоди не існувало. В офісі південнокорейського лідера цю заяву назвали хибною і наголосили, що дії України серйозно підривають довіру між урядами.

У понеділок МЗС Південної Кореї викликало тимчасового повіреного у справах України й зажадало вибачень на урядовому рівні. Українському послу там заявили про "чітку домовленість" між країнами.

Водночас на запитання, чи оформлювали її письмово, у відомстві відповіли лише, що обидві сторони вирішили розглядати питання конфіденційно. Посольство України в Сеулі коментаря не надало.

Північна Корея поки мовчить. У міністерстві об'єднання Південної Кореї повідомили, що пов'язаних подій не виявили, але стежитимуть за ситуацією.

Режим традиційно прославляє солдатів, які радше вбивають себе, ніж потрапляють у полон. Тому, на думку Чо Хан-бома з Корейського інституту національного об'єднання, передача двох бійців, які вижили й обрали Південь, є для Пхеньяна "фатальною справою". Він припускає, що всередині країни цю історію приховають, створивши натомість героїчний наратив.

Чи вплине це на стосунки між державами

Після початку повномасштабного вторгнення Сеул засудив дії Москви, долучився до західних санкцій, а в липні пообіцяв пакет підтримки на 100 млн доларів. Водночас він не надсилає Україні зброю, дотримуючись практики не постачати летальне озброєння країнам у стані війни.

До війни Росія була одним із найбільших торговельних партнерів Південної Кореї, а уряд Лі прагне покращити відносини і з Пхеньяном. Тепер суперечка переросла у відкриту критику України. Законодавець від Демократичної партії Кім Бьон Чжу заявив, що немає жодної причини підтримувати Київ, і закликав уряд негайно переглянути допомогу.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея, союзниця Росії, пригрозила США та Південній Кореї ядерною відповіддю. Пхеньян не виключає, що задіє положення закону про державні ядерні сили, якщо вважатиме дії Вашингтона та Сеула загрозою.

Також 28 вересня МЗС Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України Андрія Вєшкіна саме через скандал довкола північнокорейських військовополонених.