Скандал з полоненими КНДР: Сеул викликав українського посла

У понеділок, 28 вересня, Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало до себе виконувача обов'язків посла України Андрія Вєшкіна. Приводом став скандал, який розгорівся довкола військовополонених із Північної Кореї.

Найбільше південнокорейське МЗС обурило те, що Київ офіційно заперечив існування будь-якої угоди між сторонами про конфіденційність інформації щодо полонених. Про це повідомило видання Yonhap.

Перший заступник міністра закордонних справ Пак Юн Джу висловив жорстку позицію країни з цього питання. Посадовець висловив глибоке занепокоєння з приводу заперечення Україною існування угоди про конфіденційність з Південною Кореєю. Також він підкреслив, що такі дії "серйозно підривають взаємну довіру та негативно впливають на дружні відносини між двома країнами".

Посадовець закликав Україну надати офіційне пояснення та попросити вибачення за свій крок, на що український посол відповів, що точно донесе позицію Сеула до Києва.

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Що передувало

25 вересня видання The Korea Times повідомило, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон звинуватив Україну у порушенні домовленості про нерозголошення. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, що Україна нещодавно передала двох військових КНДР Південній Кореї.

Через кілька днів видання Yonhap розповіло, що Південна Корея зажадала від України офіційних вибачень за розголошення інформації щодо двох військовополонених із КНДР. Там заявили, що Київ порушив домовленість про нерозголошення та згодом неправдиво заперечив її існування. Корейські ЗМІ писали, що передача полонених відбулася на тлі спроб Сеула відновити діалог із Пхеньяном та заяв президента США Дональда Трампа про готовність до взаємодії з КНДР.