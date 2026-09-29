Скандал с пленными из КНДР: Сеул вызвал украинского посла

В понедельник, 28 сентября, Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало к себе исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина. Поводом послужил скандал, разразившийся вокруг военнопленных из Северной Кореи.

Больше всего южнокорейское МИД возмутило то, что Киев официально опроверг наличие какого-либо соглашения между сторонами о конфиденциальности информации о пленных. Об этом сообщило издание Yonhap.

Первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн Джу изложил жесткую позицию страны по этому вопросу. Чиновник выразил глубокую озабоченность в связи с тем, что Украина отрицает существование соглашения о конфиденциальности с Южной Кореей. Также он подчеркнул, что такие действия "серьезно подрывают взаимное доверие и негативно сказываются на дружественных отношениях между двумя странами".

Чиновник призвал Украину дать официальное объяснение и извиниться за свой шаг, на что украинский посол ответил, что обязательно донесет позицию Сеула до Киева.

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Что предшествовало

25 сентября издание The Korea Times сообщило, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Украину в нарушении соглашения о неразглашении. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, что Украина недавно передала двух военнослужащих КНДР Южной Корее.

Через несколько дней агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея потребовала от Украины официальных извинений за разглашение информации о двух военнопленных из КНДР. Там заявили, что Киев нарушил договоренность о неразглашении и впоследствии ложно отрицал её существование. Корейские СМИ писали, что передача пленных произошла на фоне попыток Сеула возобновить диалог с Пхеньяном и заявлений президента США Дональда Трампа о готовности к взаимодействию с КНДР.