Сеул обвинил Киев в разглашении тайной передачи пленных КНДР: что ответили в ОП

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Украина нарушила соглашение о неразглашении, сообщив о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных.

Об этом сообщило издание The Korea Times.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, что Украина недавно передала двух военнослужащих КНДР Южной Корее.

Ли Чжэ Мён заявил, что не стоило обнародовать эту информацию.

"Было правильно во всех отношениях не разглашать это, учитывая множество проблем, которые могут возникнуть, и мы договорились об этом", — написал он в X.

После выступления Зеленского Офис президента Украины подтвердил передачу. Там заявили, что она состоялась в рамках прямых переговоров с Сеулом.

Ли подчеркнул, что этот вопрос является весьма деликатным и может повлиять на дипломатию, национальную безопасность и ситуацию на Корейском полуострове.

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"Я не знаю причин такого разглашения, но сожалею об этом", — заявил президент Южной Кореи.

Сеул и Киев ранее обсуждали возможность передачи пленных в Южную Корею после того, как оба военнослужащих выразили желание оказаться там. Южнокорейские власти до этого не подтверждали их прибытие, ссылаясь на возможные риски для пленных и их семей в КНДР.

В Офисе президента Украины заявили, что обнародовали лишь сам факт передачи, не раскрывая подробностей операции. Там отметили, что полностью скрывать передачу было бы странно.

Двух северокорейских военнослужащих украинские войска взяли в плен в январе 2025 года в Курской области РФ. Они находились там вместе с тысячами других военнослужащих КНДР, которых отправили на помощь России в войне против Украины.

Напомним, представитель разведки Андрей Черняк заявил, что Северная Корея уже передала России 40 ракет KN-23/KN-24, а также направила личный состав.

Речь идет о подразделении численностью около 90 северокорейских военнослужащих. Окончательные параметры его развертывания планируется согласовать в ходе переговоров на высшем уровне в сентябре.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в случае отправки Северной Кореей ракетных пусковых установок в российский Воронеж они станут законной военной целью для ВСУ.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия применила северокорейскую ракету для нанесения удара по Радушному вблизи Кривого Рога. В результате атаки погибли члены многодетной семьи.