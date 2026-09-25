Сеул звинуватив Київ у розголошенні таємної передачі полонених КНДР: що відповіли в ОП

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна порушила домовленість про нерозголошення, повідомивши про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених.

Про це повідомило видання The Korea Times.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, що Україна нещодавно передала двох військових КНДР Південній Кореї.

Лі Чже Мьон заявив, що передавати цю інформацію публічно не варто було.

“Було правильно в усіх аспектах не розголошувати це, враховуючи багато проблем, які можуть виникнути, і ми домовилися про це”, — написав він у X.

Після виступу Зеленського Офіс президента України підтвердив передачу. Там заявили, що вона відбулася у межах прямих переговорів із Сеулом.

Лі наголосив, що питання є дуже чутливим і може вплинути на дипломатію, національну безпеку та ситуацію на Корейському півострові.

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“Я не знаю причин такого розголошення, але шкодую про це”, — заявив президент Південної Кореї.

Сеул і Київ раніше обговорювали можливість передачі полонених до Південної Кореї після того, як обидва військові висловили бажання потрапити туди. Південнокорейська влада до цього не підтверджувала їхнє прибуття, посилаючись на можливі ризики для полонених і їхніх родин у КНДР.

В Офісі президента України заявили, що розголосили лише сам факт передачі без подробиць операції. Там зазначили, що повністю приховувати передачу було б дивно.

Двох північнокорейських військових українські сили взяли в полон у січні 2025 року в Курській області РФ. Вони перебували там разом із тисячами інших військових КНДР, яких відправили підтримувати Росію у війні проти України.

Нагажаємо, представник розвідки Андрій Черняк заявив, що Північна Корея вже передала Росії 40 ракет KN-23/KN-24, а також направила особовий склад.

Йдеться про підрозділ чисельністю близько 90 північнокорейських військових. Остаточні параметри його розгортання планують погодити під час переговорів на найвищому рівні у вересні.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що у разі відправлення Північною Кореєю ракетних пускових установок до російського Воронежа вони стануть законною військовою ціллю для ЗСУ.

31 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія використала північнокорейську ракету для удару по Радушному поблизу Кривого Рогу. Унаслідок атаки загинули члени багатодітної родини.