Южная Корея требует от Украины извинений в связи с передачей пленных из КНДР: подробности

Южная Корея потребовала от Украины официальных извинений за разглашение информации о двух военнопленных из КНДР. В Сеуле считают, что такие действия могут нанести ущерб двусторонним отношениям.

В Южной Корее также заявили, что Киев нарушил соглашение о неразглашении, а впоследствии ложно отрицал его существование. Об этом сообщает Yonhap.

"Офис президента [Южной Кореи] выражает глубокое сожаление в связи с односторонним разглашением информации Украиной и её последующим ложным заявлением об отсутствии соглашения о неразглашении", — сказал старший секретарь президента по вопросам публичных коммуникаций Сон Ги-хон.

В Сеуле подчеркнули, что Украина сама попросила сохранить передачу в тайне, опасаясь критики из-за несостоявшегося обмена пленными. Южная Корея согласилась на сохранение тайны, учитывая риски для безопасности и гуманитарные риски.

Видео дня

Несмотря на это, как пишет Reuters, Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН сообщил о передаче двух северокорейских солдат, захваченных в Курской области. После этого президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Киев нарушил конфиденциальность, а обнародование информации было "неуместным" и могло иметь "серьёзные последствия".

Корейские СМИ отмечают, что передача пленных состоялась на фоне попыток Сеула возобновить диалог с Пхеньяном и заявлений Трампа о готовности к взаимодействию с КНДР. Обе страны обсуждали переезд после того, как пленные сами выразили желание отправиться в Южную Корею.

Ранее Фокус сообщал о том, как сестра Ким Чен Ына опровергла информацию о переброске солдат КНДР в РФ. Ким Ё Чжон заявила, что версия о передаче 50 тысяч военных из Северной Кореи в РФ является ничем иным, как "сфабрикованным слухом из Киева, не имеющим под собой никаких оснований".

Впоследствии стало известно, что Сеул обвинил Киев в разглашении информации о тайной передаче пленных из КНДР. Ли Чжэ Мён заявил, что публично обнародовать эту информацию не следовало, а в офисе президента Украины заявили, что обнародовали лишь сам факт передачи без подробностей операции.