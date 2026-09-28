Південна Корея вимагає вибачень в України через передачу полонених з КНДР: деталі

Південна Корея зажадала від України офіційних вибачень за розголошення інформації щодо двох військовополонених із КНДР. У Сеулі вважають, що такі дії можуть нашкодити двосторонніх відносинам.

У Південній Кореї також заявив, що Київ порушив домовленість про нерозголошення та згодом неправдиво заперечив її існування. Про це повідомляє Yonhap.

"Офіс президента [Південної Кореї] висловлює глибокий жаль через одностороннє розголошення Україною та її подальшу неправдиву заяву про відсутність угоди про нерозголошення", — сказав старший секретар президента з питань публічних комунікацій Сон Гі-хон.

У Сеулі наголосили, що Україна сама просила зберегти передачу в таємниці, побоюючись критики через нереалізований обмін полоненими. Південна Корея погодилася на секретність з огляду на безпекові та гуманітарні ризики.

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Попри це, як пише Reuters, Зеленський на Генасамблеї ООН повідомив про передачу двох північнокорейських солдатів, захоплених у Курській області. Після цього президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Київ порушив конфіденційність, а розголошення було "недоречним" і могло мати "серйозні наслідки".

Корейські ЗМІ вказують, що передача полонених відбулася на тлі спроб Сеула відновити діалог із Пхеньяном та заяв Трампа про готовність до взаємодії з КНДР. Обидві країни обговорювали переїзд після того, як полонені самі висловили бажання вирушити до Південної Кореї.

Раніше Фокус повідомляв про те, як сестра Кім Чен Ина заперечила передачу солдат КНДР до РФ. Кім Йо Чжон заявила, що версія про передачу 50 тисяч військових із Північної Кореї до РФ є нічим іншим як "сфабрикована чутка з Києва, яка не має жодних підстав".

Згодом стало відомо, що Сеул звинуватив Київ у розголошенні таємної передачі полонених КНДР. Лі Чже Мьон заявив, що передавати цю інформацію публічно не варто було, а в ффісі президента України заявили, що розголосили лише сам факт передачі без подробиць операції.