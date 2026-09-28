КНДР набирается опыта на войне в Украине: Буданов предупредил о последствиях

Участие КНДР в войне против Украины создает новые глобальные угрозы, ведь Пхеньян приобретает реальный опыт ведения современных боевых действий.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов предупредил мировое сообщество о рисках стремительной милитаризации северокорейского режима. Об этом глава ОП рассказал в интервью изданию Newsforce.

КНДР приобретает боевой опыт в войне против Украины

Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея представляет особую угрозу не только для Украины, но и для всего мира. Пхеньян не просто поставляет России оружие и боеприпасы, но и отправляет собственные войска непосредственно на фронт. Благодаря этому войска КНДР получают опыт современной войны, проводя масштабные учения в реальных боевых условиях.

"Параллельно с этим сама Северная Корея совершенствует своё вооружение, опираясь на опыт боевых действий в Украине. Она также принимает на вооружение новые типы оружия, часть которого — российского производства", — подчеркнул Буданов.

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Глава Офиса президента подчеркнул: КНДР приобретает боевой опыт в войне против Украины, и мировое сообщество должно осознать эту связь и принять меры, пока есть время.

Как КНДР модернизирует армию благодаря войне в Украине

Анализируя последствия военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой, глава ОП объяснил, к чему приведет дальнейшая эскалация. В настоящее время КНДР модернизирует армию благодаря войне в Украине, активизировав собственные оборонные мощности и технологический обмен с РФ.

В частности, по словам Буданова, в Северной Корее уже налажено массовое производство одноразовых ударных беспилотников.

"И это отнюдь не способствует стабильности в Корейском регионе. А когда видишь, как северокорейский режим так стремительно милитаризируется, естественно возникает вопрос: зачем? Прежде всего — чтобы быть готовым к активным боевым действиям в своём регионе", — подытожил Кирилл Буданов.

Таким образом, Буданов рассказал, к чему может привести участие КНДР в войне, призвав международных партнеров немедленно обратить внимание на нарастание угрозы со стороны северокорейского режима.

Напомним, Буданов назвал сроки массового применения дронов-перехватчиков, которые Украина уже тестирует в боевых действиях.

Кроме того, Южная Корея потребовала от Украины официальных извинений за разглашение информации о двух военнопленных из КНДР. В Сеуле считают, что такие действия могут нанести ущерб двусторонним отношениям.