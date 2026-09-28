КНДР набирається досвіду на війні в Україні: Буданов попередив про наслідки

Участь КНДР у війні проти України створює нові глобальні загрози, адже Пхеньян отримує реальний досвід сучасних бойових дій.

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов попередив світову спільноту про ризики стрімкої мілітаризації північнокорейського режиму. Про це керівник ОП розповів у інтерв’ю виданню Newsforce.

КНДР отримує бойовий досвід у війні проти України

Кирило Буданов заявив, що Північна Корея становить особливу загрозу не лише для України, а й для всього світу. Пхеньян не просто постачає Росії зброю та боєприпаси, а й відправляє власні війська безпосередньо на фронт. Завдяки цьому війська КНДР отримують досвід сучасної війни, розгортаючи масштабні випробування у реальних бойових умовах.

"Паралельно сама Північна Корея вдосконалює своє озброєння на основі досвіду бойових дій в Україні. Вона також приймає на озброєння нові типи зброї, частина з яких – російського виробництва", — наголосив Буданов.

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Очільник Офісу президента підкреслив: КНДР отримує бойовий досвід у війні проти України, і світова спільнота повинна усвідомити цей зв'язок та діяти, поки є час.

Як КНДР модернізує армію завдяки війні в Україні

Аналізуючи наслідки військової співпраці між Пхеньяном та Москвою, керівник ОП пояснив, до чого призведе подальша ескалація. Наразі КНДР модернізує армію завдяки війні в Україні, активізувавши власні оборонні потужності та технологічний обмін з РФ.

Зокрема, за словами Буданова, у Північній Кореї вже налагоджено масове виробництво одноразових ударних безпілотників.

"І це аж ніяк не сприяє стабільності в Корейському регіоні. А коли бачиш, як північнокорейський режим так стрімко мілітаризується, природно постає питання: навіщо? Насамперед – щоб бути готовим до активних бойових дій у своєму регіоні", — підсумував Кирило Буданов.

Таким чином, Буданов розповів, до чого може призвести участь КНДР у війні, закликавши міжнародних партнерів негайно звернути увагу на масштабування загрози з боку північнокорейського режиму.

Нагадаємо, Буданов назвав терміни масового застосування дронів-перехоплювачів, які Україна вже тестує в бойових діях.

Крім того, Південна Корея зажадала від України офіційних вибачень за розголошення інформації щодо двох військовополонених із КНДР. У Сеулі вважають, що такі дії можуть нашкодити двосторонніх відносинам.