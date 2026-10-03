КНДР запустила балістичну ракету в бік Південної Кореї та погрожує обстрілом на кордоні

Південнокорейські військові заявляють, що Північна Корея запустила балістичну ракету в бік своїх східних вод. Японія вже повідомила, що ракета впала в нейтральних водах.

3 жовтня Північна Корея запустила балістичну ракету в бік моря, повідомило південнокорейське військове командування. Це сталося після того, як на кордоні вибухнули міни, внаслідок чого постраждали троє південнокорейських солдатів, повідомляє ABC News.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракета, запущена зі східного узбережжя Північної Кореї, пролетіла понад 700 кілометрів. Міністерство оборони Японії заявило, що ракета впала за межами виключної економічної зони країни.

Адміністрація президента Сеула з питань національної безпеки закликала Північну Корею негайно припинити неодноразові запуски балістичних ракет, назвавши їх порушенням санкцій Ради Безпеки ООН та "серйозним актом, який аж ніяк не сприяє врегулюванню ситуації, що склалася". Запуск відбувся наступного дня після того, як сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Кім Є Чжон, висміяла вимоги Південної Кореї принести вибачення Північній Кореї за вибухи мін 21 вересня, що сталися за 10 метрів на південь від військової демаркаційної лінії між країнами. Південна Корея та очолюване США Командування ООН заявили, що вибухи були спричинені мінами, встановленими Північною Кореєю.

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Південна Корея також закликала Пхеньян припинити укріплювати кордон: встановлювати міни та протитанкові загородження.

Ескалація триває з 2024 року, коли Кім Чен Ин відмовився від ідеї примирення з сусідом і оголосив Сеул постійним ворогом.

Кім Чен Ин погрожує сусідам ракетами Фото: Sky News

Кім Є Чон, друга за впливовістю особа в Пхеньяні, минулої п’ятниці назвала вимоги Сеула "жалюгідними" та повідомила, що всі зв’язки з Південною Кореєю будуть розірвані. У попередній заяві вона заперечувала відповідальність Північної Кореї за вибухи та пригрозила вжити відповідних заходів, якщо Південна Корея відкриє вогонь по північнокорейських військах, які зміцнюють кордон.

Відомо, що Кім Чен Ин відмовився від дипломатичних відносин із Вашингтоном і Сеулом після того, як його ядерні переговори з президентом США Дональдом Трампом зазнали краху у 2019 році, і зробив Москву новим центром своєї зовнішньої політики, направивши тисячі військовослужбовців і велику кількість зброї на війну в Україні.

Тепер північнокорейський диктатор має великий арсенал ракет, здатних нести ядерні боєголовки, зокрема далекобійні ракети, які потенційно можуть досягти території США, а також системи меншої дальності, що становлять загрозу для Південної Кореї та Японії.

У серпні Трамп скоротив масштаби великих військових навчань із Південною Кореєю, очевидно, намагаючись відновити дипломатичні відносини з Кім Чен Ином, який засудив такі навчання як репетицію вторгнення. Але в Пхеньяні вже заявили, що переговори неможливі, доки Вашингтон не відмовиться від своєї "ворожої політики" і не перестане вимагати, щоб КНДР відмовилася від ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше президент Південної Кореї Лі Чже Мен висунув Києву умову: визнати угоду про нерозголошення щодо передачі двох полонених із КНДР та публічно вибачитися. В іншому разі Сеул обіцяє вжити "подальших заходів".

А голова Офісу президента України Кирило Буданов тим часом попередив світову спільноту про ризики стрімкої мілітаризації північнокорейського режиму.