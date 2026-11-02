Украинцам напомнили, как не пропустить сигналы об опасности, когда приложение "Тревога" не работает

Когда приложение "Воздушная тревога" не работает, это не означает, что украинцы остались без предупреждений об опасности: сирены продолжают звучать, а уведомления можно получать прямо на смартфон.

Украинцам объяснили, как узнавать о воздушной тревоге, когда приложение "Воздушная тревога" не работает. В Министерстве цифровой трансформации рекомендуют включить экстренные уведомления на смартфонах, следить за сигналами сирен и проверять информацию через официальные источники. В ГСЧС при этом заверили, что общегосударственная система оповещения работает в штатном режиме.

Итак, в Минцифры заявили, что даже при отсутствии уведомлений в приложении "Воздушная тревога" граждане должны реагировать на сигналы опасности и не медлить с переходом в укрытие. На помощь придет смартфон, который может получать предупреждения об опасности через государственную систему экстренного оповещения.

Видео дня

По информации Минцифры, государственная система экстренного оповещения может отправлять сигналы даже тогда, когда на устройстве включен режим "без звука". Для этого необходимо проверить настройки устройства.

На iPhone:

Откройте "Настройки". Перейдите в раздел "Уведомления". Прокрутите страницу вниз. Найдите раздел "Экстренные уведомления" и включите соответствующие переключатели.

На Android:

Откройте "Настройки". Перейдите в раздел "Пароли и безопасность" или "Безопасность и чрезвычайные ситуации". Название зависит от модели смартфона. Найдите пункт "Экстренные уведомления" и включите их.

В Минцифры отмечают, что на некоторых устройствах нужный параметр находится в другом разделе. В частности, рекомендуется также проверить настройки "Местоположение" и найти пункт "Уведомления о воздушной тревоге в Украине".

После активации этих настроек телефон сможет получать уведомления от государственной системы оповещения. При этом следует помнить, что доступность и вид этих настроек могут отличаться в зависимости от производителя и версии операционной системы.

Работают ли сирены и системы оповещения

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что общегосударственная система оповещения работает в штатном режиме.

По данным ГСЧС, сигналы об угрозах передаются в областные военные администрации, а оттуда — в уличные системы оповещения. То есть даже если мобильное приложение временно не отправляет уведомления, информация об опасности продолжает передаваться по другим каналам.

В службе призвали граждан следить за официальными сообщениями местных властей и реагировать на сигналы громкоговорителей.

"В очередной раз призываем граждан ни в коем случае не переходить по сторонним ссылкам и не распространять непроверенную информацию", — подчеркнули в ГСЧС.

Если раздается сирена или поступило официальное сообщение о воздушной тревоге, необходимо немедленно направиться в ближайшее укрытие. Находиться там следует до официального сообщения об отмене тревоги.

Где можно проверить информацию об угрозах с воздуха

Министерство цифровых технологий также рекомендует получать информацию об угрозах с воздуха и передвижении российских воздушных целей из официальных каналов Воздушных сил ВСУ.

Ведомство напомнило о следующих каналах связи:

В министерстве также призвали не переходить по сторонним ссылкам и не распространять непроверенную информацию.

Какое приложение может заменить "Воздушную тревогу" в Киеве

Жители столицы могут получать оповещения о воздушной тревоге через городское приложение "Киев Цифровой". По данным Минцифры, соответствующие оповещения в приложении работают в штатном режиме.

Кроме того, киевляне могут следить за сообщениями на официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

В то же время жителям других городов и общин следует проверить, какие официальные каналы оповещения используют их местные власти.

Почему украинцев предупредили об альтернативных способах оповещения

Потребность в таких рекомендациях возникла на фоне проблем с работой приложения "Воздушная тревога". Вечером 1 ноября 2026 года, примерно в 22:47, пользователи начали получать ложные сообщения о радиационной и химической опасности, а также о других угрозах. В отдельных сообщениях на русском языке говорилось о якобы ядерной угрозе и прилете ракеты "Орешник", а также содержались ссылки на сторонний Telegram-канал.

Воздушные силы ВСУ заявили, что приложение, вероятно, подверглось вражескому вмешательству, и отдельно подчеркнули: "Никакой радиационной угрозы нет!".

После инцидента приложение перестало корректно работать, а украинцев призвали не переходить по подозрительным ссылкам, не подписываться на неизвестные каналы и проверять информацию об угрозах через официальные источники.

Напомним, недавно в приложении "Воздушная тревога" появилась новая функция: теперь на карте можно увидеть примерное расположение и направление движения российских крылатых ракет и ударных дронов.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в начале сентября в Украине ввели два уровня опасности при воздушных тревогах. Жёлтый уровень предполагает налёт дронов, а красный — ракетную угрозу, угрозу применения баллистического оружия и массированные атаки.