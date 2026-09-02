В Украине введут два уровня опасности при воздушных тревогах: "красный" и "желтый"

2 сентября президент Украины заявил, что в Украине будут обновлены системы оповещения об атаках и введены два уровня угрозы. Кроме того, метро в Киеве на Левый берег будет курсировать во время тревог, а продолжительность комендантского часа будет сокращена.

В своём Telegram-канале Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий доложил о подготовке мер реагирования на изменение российской тактики нанесения ударов по Украине, а именно на постоянные атаки дронов, которые подрывают мирную жизнь в украинских городах.

Президент сообщил, что будут обновлены системы оповещения о существующей угрозе, ведь люди должны понимать, на что именно и как именно нужно реагировать.

Зеленский сообщил, что будут введены два уровня обозначения конкретной угрозы: "желтый" и "красный" уровни.

Генеральный штаб и Воздушные Силы ВСУ совместно с правительством, Министерством обороны, МВД и ГСЧС Украины будут еженедельно определять, какие показатели угрозы подлежат объявлению в качестве "желтого" и "красного" уровней тревоги.

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По словам президента, желтый уровень предполагает налет дронов, а красный — ракетную опасность, угрозу применения баллистического оружия и массированные атаки.

Также будут изменены звуковые сигналы оповещения о воздушной тревоге в соответствии с "желтым" или "красным" уровнем угрозы. Президент отметил, что уже отменен повторный запуск сирены при отмене тревоги — теперь она будет звучать только тогда, когда объявляют тревогу.

"Готовится введение более четких и дифференцированных по уровню угрозы звуковых сигналов оповещения о воздушной тревоге. Главная цель этих изменений — дать людям и бизнесу в Украине больше предсказуемости и понимания того, как реагировать в каждом конкретном случае. Поручил также проработать более четкую географическую дифференциацию тревог, чтобы объявление тревоги и реагирование происходили именно в той части местности, где объективно существует угроза", — отметил президент.

Он также отметил, что правительство, местные власти, военные, МВД и ГСЧС должны определить четкие критерии, чтобы государственные структуры, органы местного самоуправления и бизнес могли работать в условиях желтого уровня угрозы.

А Сергею Корецкому поручил подготовить дополнительные меры по поддержке бизнеса, которые позволят быстро расширить развертывание модульных укрытий и обеспечить их обустройство с учетом новых требований безопасности.

Кроме того, важные изменения касаются работы общественного транспорта в условиях воздушной тревоги. В частности, при желтом уровне Сирецко-Печерская линия метро будет работать в полном объеме.

А Киеву предписано существенно увеличить количество единиц наземного общественного транспорта, чтобы компенсировать остановки во время тревог на Святошинско-Броварской ветке метрополитена и дублировать наземным транспортом соответствующий маршрут метро между станциями "Лесная" и "Днепр". Также будет сокращено время комендантского часа в Киеве.

"Властям других городов будет предложено пересмотреть границы комендантского часа с учетом реальных потребностей в обеспечении безопасности людей и работы бизнеса", — отметил Зеленский.

Напомним, именно такие изменения для Киева предлагал мэр Виталий Кличко.

Также стало известно, что в Киеве в первую неделю учебного года школы планируют начать работу в очно-дистанционном формате. При этом учебные заведения должны быть готовы менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.