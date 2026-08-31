Метро на левый берег во время тревоги: Кличко предлагает изменить правила работы транспорта в Киеве

31 августа Совет обороны Киева принял обращение к правительству об обновлении протоколов безопасности, действующих в столице. Мэр Виталий Кличко отметил, что необходимо обновить правила движения по мостам во время воздушных тревог и работы транспорта, а также ослабить комендантский час.

Глава города подчеркнул, что при условии принятия новых протоколов безопасности Киев предлагает внести некоторые изменения в работу метрополитена. Чтобы во время воздушной тревоги без ограничений работала Сирецко-Печерская линия (зеленая ветка). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост с левого на правый и с правого на левый берег.

Ведь, как напомнил Кличко, наземный общественный транспорт продолжает работать во время тревог.

"Совет обороны Киева поручил Силам обороны и профильным структурным подразделениям КГГА незамедлительно представить оптимальные предложения по снятию ограничений на движение автотранспорта по мостам, где такие ограничения действуют во время тревог", — сообщил мэр.

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Кроме того, столица предлагает ослабить комендантский час. Речь идет о разрешении на движение транзитного грузового транспорта для улучшения логистики, а также о возможности передвижения людей, прибывающих в Киев на поездах или другом междугородном и международном транспорте, поскольку поезда, другой междугородний и международный транспорт в последнее время опаздывают (опять же из-за воздушных тревог) и прибывают в комендантский час.

Кроме того, город планирует предложить правительству новый алгоритм работы для бизнеса, отдельных медицинских и учебных заведений, а также коммунальных учреждений.

Напомним, что "Фокус" сообщал, что Виталий Кличко созвал совет по обороне города Киева, чтобы обсудить изменения в протоколах безопасности, действующих во время российских атак.

Также стало известно, что в Киеве в первую неделю учебного года школы планируют начать работу в очно-дистанционном формате. При этом учебные заведения должны быть готовы менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.