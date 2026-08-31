Правила движения по мостам во время воздушных тревог могут измениться: что говорят в КГГА

Мэр столицы созвал совет по обороне города Киева, чтобы обсудить изменения в протоколах безопасности, действующих во время российских атак.

Совет был созван для обновления протоколов безопасности и формулирования отдельных правил жизнедеятельности города в нынешних условиях, сообщили в КГГА.

Пост Кличко Фото: Виталий Кличко

"Кроме того, совместно с военными мы пересмотрим порядок организации движения по мостам Киева во время воздушных тревог. И предложим правительству отработанный алгоритм", — отметил Виталий Кличко.

В Киеве первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате. При этом учебные заведения должны быть готовы менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.

Тем временем правительство Украины совместно с военными и "Укрзализныцей" разрабатывает меры по обеспечению работы транспорта и логистики в условиях длительных воздушных тревог. Ключевой инициативой является возможное изменение режима комендантского часа в Киеве и Киевской области.