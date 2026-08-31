В Киеве могут изменить обучение из-за длительных тревог: названы возможные форматы

В Киеве первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате. При этом учебные заведения должны быть готовы менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.

По его словам, в последние дни воздушные тревоги могут длиться часами и прерывать значительную часть учебного дня.

"28 августа в Киеве воздушные тревоги длились в общей сложности 158 минут. Это почти 4 урока из 6 по обычному расписанию", — отметил Мондриевский.

В городе рассматривают различные варианты организации обучения. Среди них — проведение занятий в укрытиях для младших школьников, смешанное или дистанционное обучение, а также занятия во вторую смену.

"Совместно с руководителями учебных заведений мы разрабатываем несколько сценариев, чтобы каждое заведение могло действовать с учетом конкретной ситуации и собственных ресурсов", — добавил заместитель председателя КГГА.

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В Департаменте образования и науки КГГА отметили, что родители смогут выбирать удобный для них формат в рамках моделей, которые предложит конкретная школа. Например, в убежище может проходить очное обучение для учеников начальных классов, тогда как часть учеников средних и старших классов при необходимости будет продолжать занятия онлайн.

Каждая школа будет определять оптимальную модель с учетом своих возможностей, особенностей укрытия и ситуации с безопасностью. Решения могут временно меняться в зависимости от угрозы со стороны дронов и ракет.

В КГГА также напомнили, что у школ есть индивидуальные алгоритмы действий в случае чрезвычайных ситуаций. Накануне 1 сентября родителям рекомендуют вместе с детьми обсудить, как действовать во время воздушной тревоги и где находиться в случае опасности.

Напомним, что участники НМТ-2026, набравшие не менее 185 баллов по каждому предмету и поступившие в украинский вуз, смогут получать 10 тысяч гривен ежемесячно в течение первого года обучения.

С 1 сентября 2026 года минимальная академическая стипендия в Украине составит 4000 гривен. Ее будут выплачивать не только студентам государственных вузов, но и тем, кто обучается в частных учебных заведениях по государственному заказу. По сравнению с 2025 годом размер выплат увеличится вдвое.

Кроме того, выпускница львовского лицея № 81 имени Петра Сагайдачного София Клак набрала максимальные 600 баллов на НМТ. Она получила по 200 баллов по английскому языку, математике и истории Украины.