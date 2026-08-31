У Києві можуть змінити навчання через тривалі тривоги: названо можливі формати

У Києві перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Водночас заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, останніми днями повітряні тривоги можуть тривати годинами та переривати значну частину навчального дня.

“28 серпня в Києві повітряні тривоги тривали загалом 158 хвилин. Це майже 4 уроки із 6 за звичайним розкладом”, — зазначив Мондриївський.

У місті розглядають різні варіанти організації навчання. Серед них — проведення занять в укриттях для молодших школярів, змішане або дистанційне навчання, а також робота у другу зміну.

“Разом із керівниками закладів освіти плануємо кілька сценаріїв, аби кожен заклад міг діяти відповідно до конкретної ситуації та власних ресурсів”, — додав заступник голови КМДА.

Відео дня

У Департаменті освіти і науки КМДА зазначили, що батьки зможуть обирати доступний для них формат у межах моделей, які запропонує конкретна школа. Наприклад, в укритті може проходити очне навчання для учнів початкових класів, тоді як частина учнів середніх і старших класів за потреби продовжуватиме заняття онлайн.

Кожна школа визначатиме оптимальну модель з урахуванням своїх можливостей, особливостей укриття та безпекової ситуації. Рішення можуть тимчасово змінюватися залежно від дроново-ракетної загрози.

У КМДА також нагадали, що школи мають індивідуальні алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій. Напередодні 1 вересня батькам радять разом із дітьми обговорити, як діяти під час повітряної тривоги та де перебувати в разі небезпеки.

Нагадаємо, учасники НМТ-2026, які отримають щонайменше 185 балів з кожного предмета та вступлять до українського вишу, зможуть отримувати 10 тисяч гривень щомісяця протягом першого року навчання.

З 1 вересня 2026 року мінімальна академічна стипендія в Україні становитиме 4000 гривень. Її виплачуватимуть не лише студентам державних вишів, а й тим, хто навчається у приватних закладах за державним замовленням. Порівняно з 2025 роком розмір виплат зросте вдвічі.

Також випускниця львівського ліцею №81 імені Петра Сагайдачного Софія Клак набрала максимальні 600 балів на НМТ. Вона отримала по 200 балів з англійської мови, математики та історії України.