Щомісяця по 10 тисяч гривень: кому платитимуть нову "стипендію за НМТ"

Учасники НМТ-2026, які отримають не менше 185 балів з кожного предмета та вступлять до українського закладу вищої освіти, зможуть щомісяця отримувати стипендію у розмірі 10 тисяч гривень.

Про це повідомили у Фонді Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Виплату призначатимуть абітурієнтам, які продемонструють високі результати на національному мультипредметному тесті та стануть студентами українських вишів.

Головною умовою для отримання стипендії є результат 185 балів і вище з кожного предмета НМТ. Лише скласти тест недостатньо — вступник також має бути зарахований до українського закладу вищої освіти та розпочати навчання.

Стипендія становитиме 10 тисяч гривень на місяць. Виплачуватимуть її протягом усього першого року навчання у виші.

У Фонді зазначили, що програма покликана заохотити талановиту молодь залишатися в Україні та обирати для навчання українські університети.

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“НМТ може бути не так складно. Але навіть за умови, що вам доведеться докласти зусиль, держава вас обов’язково підтримає та заохотить. Ми будемо раді бачити кожного в українському університеті”, — наголосили у Фонді.

Отримувати виплати зможуть лише ті абітурієнти, які одночасно виконають вимоги щодо результатів НМТ та вступу до українського вишу.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року мінімальна академічна стипендія в Україні зросте до 4000 гривень. Отримувати її зможуть не лише студенти державних вишів, а й ті, хто навчається у приватних закладах за державним замовленням. Мінімальна стипендія збільшиться вдвічі порівняно з 2025 роком, а кошти на виплати вже передбачені у бюджеті МОН на 2026 рік.

Нещодавно випускниця львівського ліцею №81 імені Петра Сагайдачного Софія Клак отримала максимальні 600 балів на національному мультипредметному тесті. Вона набрала по 200 балів з англійської мови, математики та історії України.