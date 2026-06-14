У Львові випускниця ліцею набрала 600 балів за результатами НМТ: як їй це вдалося

Софія Клак, випускниця львівського ліцею № 81 ім. Петра Сагайдачного, набрала максимальну кількість балів за трьома предметами національного мультипредметного тесту.

Дівчина склала іспити з англійської мови, математики та історії України, отримавши по 200 балів за кожен предмет, повідомили у навчальному закладі.

В адміністрації ліцею зазначили, що це — не випадкова удача, а сотні годин підготовки, наполегливість, віра у власні сили та справжня любов до знань.

Софія Клак Фото: Facebook

"За цим успіхом стоять роки навчання, тисячі вивчених слів, десятки вирішених тестів, наполеглива праця, підтримка вчителів і рідних та велике бажання досягти своєї мети", — йдеться у повідомленні.

У ліцеї наголосили, що пишаються своєю випускницею, та побажали їй подальших успіхів.

Як відомо, для участі у вступній кампанії абітурієнти повинні набрати не менше 100 балів з кожного предмета НМТ. Якщо результати хоча б одного з тестів нижчі за цей поріг, сертифікат не можна буде використовувати для вступу до вищого навчального закладу.

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Нагадаємо, вчителька історії не змогла отримати тверду "відмінну" оцінку на НМТ.

Також повідомлялося, що заважає дітям нормально складати НМТ.