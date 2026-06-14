Во Львове выпускница лицея набрала 600 баллов по результатам НМТ: как ей это удалось

София Клак, выпускница львовского лицея №81 им.Петра Сагайдачного, набрала максимальные баллы по трем предметам национального мультипредметного теста.

Девушка сдала английский язык, математику и историю Украины на 200 баллов каждый, сообщили в учебном заведении.

В администрации лицея отметили, что это — не случайное везение, а сотни часов подготовки, настойчивость, вера в свои силы и настоящая любовь к знаниям.

София Клак Фото: Facebook

"За этим успехом — годы обучения, тысячи изученных слов, десятки решенных тестов, упорный труд, поддержка учителей и родных и большое желание добиться своей цели", — говорится в сообщении.

В лицее подчеркнули, что гордятся своей выпускницей, и пожелали ей дальнейших успехов.

Как известно, для участия во вступительной кампании абитуриенты должны набрать не менее 100 баллов по каждому предмету НМТ. Если результаты хотя бы одного из тестов составлен ниже этого порога, сертификат нельзя будет использовать для поступления в высшее учебное заведение.

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Напомним, учительница истории не смогла получить твердое "отлично" на НМТ.

Также сообщалось, что мешает детям нормально сдавать НМТ.