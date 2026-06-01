"Никогда такого не видела": учительница истории не смогла получить твердое "отлично" на НМТ

Опытная учительница истории впервые за 18 лет лично сдала Национальный мультипредметный тест (НМТ) и неожиданно для себя набрала 183 балла. Своим результатом и выводами относительно специфики нынешнего экзамена она поделилась в соцсетях, чтобы поддержать будущих абитуриентов.

О своем опыте рассказала учительница-методистка Оксана Полищук, которая преподает историю уже 18 лет и ведет TikTok-блог под ником @ok_sana.polishchuk. Педагог подтвердила на собственном опыте, что выбор вопросов на УМТ работает как "рандомайзер".

Хотя тест охватил все темы, их распределение оказалось крайне неравномерным. Например, Киевской Руси посвятили всего два вопроса, а периоду независимой Украины — вообще один, который касался полномасштабного вторжения. Кроме того, некоторые задания откровенно удивили учительницу, в частности вопрос о юбилейных монетах, которые она раньше никогда не видела.

Відео дня

Главной же причиной потери баллов педагог считает чрезмерный анализ из-за большого багажа знаний. В заданиях на соответствие она начала сомневаться и менять варианты, хотя, по ее мнению, надо было оставлять первый интуитивный ответ.

Сейчас учительница не может детально проанализировать свои ошибки, однако призывает не делать из этого трагедии, ведь учителя — это не флешки на ножках, и их главная суперсила заключается в умении быстро находить нужную информацию.

Напомним, ранее Фокус писал:

В Верховной Раде обсуждают возможность сокращения количества предметов на национальном мультипредметном тесте с четырех до трех.

Топ-10 школ Украины по результатам НМТ-2025.

Кроме того, какой предмет хуже всего сдали абитуриенты в 2025 году.