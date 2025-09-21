Лицеи вырываются вперед: топ-10 школ Украины по результатам НМТ-2025

Представлен рейтинг лучших учебных заведений по итогам НМТ-2025. Лидерство удерживают лицеи из Киева, Львова, Ивано-Франковска и Тернопольщины.

Информационный образовательный портал "Освіта.ua" обнародовал рейтинг лучших учреждений общего среднего образования Украины по результатам национального мультипредметного теста 2025 года, где первые позиции заняли лицеи Киева, Львова, Ивано-Франковска и Тернопольской области

Топ-10 школ Украины по результатам НМТ-2025

Лицей "Интеллект" Дарницкого района г. Киева — рейтинговый балл 150,8.

Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Ивана Франко — 150.

Научный лицей им. Николая Сабата Ивано-Франковского горсовета — 148,9.

Залещицкая государственная гимназия Тернопольской области — 148,6.

Лицей № 100 "Подол" Подольского района г. Киева — 148,1.

Первая украинская дистанционная школа "Оптима" (г. Киев) — 147,9.

Киевский лицей "Голосеевский" № 241 Голосеевского района — 147,4.

Лицей № 171 "Лидер" Шевченковского района г. Киева — 147,1.

Лицей № 142 имени Пуссенко Голосеевского района г. Киева — 146,5.

Лицей № 38 им. В. Мельникова Печерского района г. Киева — 146,4.

Как составлялся рейтинг

Рейтинг сформирован на основе среднего балла НМТ выпускников, учитывая результаты по всем предметам мультитеста и количество составленных тестов в каждом заведении.

В тестирование входили три обязательных предмета — украинский язык, математика и история Украины, а также дисциплина на выбор. Экзамен проводился в формате компьютерного тестирования в Украине и за рубежом, включая временные центры в 32 странах.

Напомним, из-за военных действий часть украинских школьников продолжает обучение дистанционно, в том числе за рубежом. Это также влияет на итоговые позиции школ и областей во всеукраинском рейтинге.

