В Раде рассматривают законопроект об НМТ 2026: что изменится для поступающих

В парламенте зарегистрировали законопроект об НМТ 2026. Национальный мультипредметный тест планируют проводить по модели предыдущих лет: вступительные испытания в учреждения высшего образования будут включать тестирование по четырем предметам.

В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года. Как известно из парламентского портала, 19 августа документ предоставили для ознакомления членам Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

НМТ 2026: вступительные испытания в учреждения высшего образования

Конкурсный отбор в вузы будет происходить по результатам тестов 2023-2026 годов. В отдельных случаях также может быть творческий конкурс или проверка физической подготовки.

На НМТ 2026 выпускники обязательно будут сдавать три предмета:

украинский язык;

математику;

историю Украины.

Четвертый предмет можно будет выбрать среди таких:

иностранный язык;

биология;

география;

физика;

химия;

украинская литература.

Выпускники 2026 года государственную итоговую аттестацию (ГИА) не будут сдавать, только Национальный мультипредметный тест.

В этом году обязательными для поступающих были те же предметы, а четвертый можно было выбрать из идентичного перечня. То есть в Украине планируют проведение НМТ 2026 по модели предыдущих лет.

В 2025 году основная сессия проходила с 14 мая по 25 июня, а дополнительная — с 14 по 25 июля. Расписание сессий НМТ на учебный год 2025/2026 пока не известно.

Напомним, в этом году самым сложным предметом из национального мультипредметного теста оказалась математика, ее не сдали 11,4% поступающих. На втором месте оказалась химия, которую провалили 40 участников из 770.

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко рассказала об основных схемах списывания, к которым прибегают выпускники на НМТ. Она заверила, что списать во время этого тестирования — крайне сложно, и на попытки мошенничества оперативно реагируют.