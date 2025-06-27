Провалил каждый десятый: какой предмет оказался самым сложным на НМТ-2025

Директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко призналась, что самым сложным предметом на национальном мультипредметном тесте в 2025 году стала математика.

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Математику не сдали 11,4% (14 686 участников) из 128,8 тысячи абитуриентов, результаты которых уже обработаны, сообщила директор УЦОКО Татьяна Вакуленко в интервью ZN.UA.

На втором месте оказалась химия, которую не сдали 5,5% поступающих — 40 участников из 770, которые выбрали этот предмет. Вакуленко отметила, что этот предмет поступающие выбирают меньше всего.

Вакуленко подчеркнула, что это лишь промежуточные данные, ведь результаты абитуриентов еще обрабатываются. На данном этапе УЦОКО имеет такие данные по несдаче предметов на УМТ-2025:

английский язык — не справилось 2,8% — 1377 участников из 48 тысяч;

украинский язык — 0,3% — 401 выпускник из 128,8 тысяч;

история Украины — 0,15% — 185 участников из 128,8 тысяч;

биология — 0,06% — 15 человек из 26,9 тысяч участников;

география — 0,07% — 21 поступающий из 30,2 тысяч.

Директор УЦОКО указала, что причиной такого большого количества абитуриентов, которые не сдали математику, является разный уровень подготовки.

"Во-первых, математику проходят абсолютно все поступающие, в отличие от предметов по выбору, то есть сдают этот предмет и те, кто сознательно изучал математику в школе, и те, кто начал подготовку за несколько месяцев до тестирования", — сказала Вакуленко.

Кроме того, его труднее всего изучать в тех условиях, в которых сейчас оказались украинские школьники.

"Труднее всего изучать в таком нестабильном режиме в условиях тревог, обстрелов, с постоянным прерыванием занятий и отсутствием в некоторых регионах возможности работать очно", — сообщила Вакуленко.

Фокус писал, как абитуриенты пытаются списывать на УМТ и к каким хитростям прибегают.

Недавно на УМТ один из участников прихватил неожиданную шпаргалку — таблицу умножения. За свою неуверенность в базовых знаниях он поплатился потерей права на поступление. Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко подтвердила, что как и в прошлые годы было определенное количество нарушителей на УМТ, но таких было немного. Ведь тогда абитуриенты теряют возможность поступать. Результаты аннулируют и проходить оценивание во время нынешних сессий запрещают.