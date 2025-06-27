Провалив кожний десятий: який предмет виявився найскладнішим на НМТ-2025

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко зізналась, що найскладнішим предметом на національному мультипредметному тесті у 2025 році стала математика.

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Математику не склало 11,4% (14 686 учасників) зі 128,8 тисячі вступників, результати яких вже опрацьовано, повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко в інтерв'ю ZN.UA.

На другому місці опинилася хімія, яку не склало 5,5% вступників – 40 учасників з 770, які обрали цей предмет. Вакуленко зазначила, що цей предмет вступники обирають найменше.

Вакуленко підкреслила, що це лише проміжні дані, адже результати вступників ще опрацьовуються. На даному етапі УЦОЯО має такі дані щодо нескладання предметів на НМТ-2025:

англійська мова – не впоралося 2,8% – 1377 учасників із 48 тисяч;

українська мова – 0,3% – 401 випускник із 128,8 тисяч;

історія України – 0,15% – 185 учасників із 128,8 тисяч;

біологія – 0,06% – 15 осіб з 26,9 тисяч учасників;

географія – 0,07% – 21 вступник із 30,2 тисяч.

Директорка УЦОЯО вказала, що причиною такої великої кількості вступників, які не склали математику, є різний рівень підготовки.

"По-перше, математику проходять абсолютно всі вступники, на відміну від предметів за вибором, тобто складають цей предмет і ті, хто свідомо вивчав математику в школі, і ті, хто почав підготовлення за декілька місяців до тестування", - сказала Вакуленко.

Крім того, її найважче вивчати в тих умовах, в яких нині опинилися українські школярі.

"Найважче вивчати в такому нестабільному режимі в умовах тривог, обстрілів, з постійним перериванням занять та відсутністю в деяких регіонах змоги працювати очно", – повідомила Вакуленко.

Фокус писав, як абітурієнти намагаються списувати на НМТ і до яких хитрощів вдаються.

Нещодавно на НМТ один з учасників прихопив несподівану шпаргалку — таблицю множення. За свою невпевненість у базових знаннях він поплатився втратою права на вступ. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко підтвердила, що як і в минулі роки була певна кількість порушників на НМТ, але таких було небагато. Адже тоді абітурієнти втрачають можливість вступати. Результати анулюють і проходити оцінювання під час цьогорічних сесій забороняють.