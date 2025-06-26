Вступ 2025: як українці списують на НМТ, подробиці

Національний мультипредметний тест (НМТ) став головною формою вступного іспиту для українських абітурієнтів під час війни із росіянами. Але деякі учасники все ще намагаються обійти систему та списати.

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Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) намагаються забезпечити чесність та прозорість Національного мультипредметного тесту (НМТ). І директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю "Освіторії", як дехто намагається списати під час тестів не дивлячись на труднощі.

Основні схеми списування на НМТ

Використання мобільного телефону

Це наймасовіше порушення, яке виявляється під час проведення тестів. Учасники намагаються пронести смартфони до аудиторій і використовувати їх для пошуку відповідей або передачі завдань третім особам.

Організатори намагаються запобігти списуванню, співпрацюючи із поліцією охорони, яка перевіряє учасників за допомогою металошукачів. Забороняють проносити будь-які електронні пристрої, окрім дозволених.

Звичайні шпаргалки

Паперові шпаргалки все ще популярні. Дехто приховує їх у рукавах, взутті або навіть у пляшках з водою.

Щоб запобігти використанню шпаргалок, в кожній аудиторії працюють двоє інструкторів, які уважно спостерігають за поведінкою учасників. Використовуються камери спостереження, які дозволяють моніторити ситуацію навіть за межами кімнати.

Передача завдань через чернетки

Ще одна поширена практика — переписування завдань на чернетку, щоб передати їх викладачам, репетиторам або іншим зацікавленим особам. Ці особи згодом створюють збірки тестів, які видають за власні напрацювання.

З 2024 року чернетки з повним змістом тестів заборонено виносити. Якщо учасник хоче записати лише свої результати або бали, він має право це зробити — але саму чернетку забере інструктор.

Чи можливо списати на НМТ

З технічного боку — зробити це вкрай складно. Тетяна Вакуленко каже, що всі сторонні інтернет-ресурси та вкладення під час тестування заблоковані на рівні системи. Учасники мають змогу користуватися лише тими інструментами, які дозволені платформою НМТ.

УЦОЯО постійно аналізує нові спроби шахрайства і оперативно реагує.

"Намагаємося зростати разом з учасниками — на кожні хитрощі теж вигадуємо ефективну протидію", — зазначає Вакуленко.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що на НМТ один з учасників прихопив несподівану шпаргалку — таблицю множення. За свою невпевненість у базових знаннях він поплатився втратою права на вступ. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко підтвердила, що як і в минулі роки була певна кількість порушників на НМТ, але таких було небагато. Адже тоді абітурієнти втрачають можливість вступати. Результати анулюють і проходити оцінювання під час цьогорічних сесій забороняють.

Для вступу на бюджет у найкращі вищі або на популярні спеціальності потрібно набрати щонайменше 160 балів з кожного предмету. Обов’язковий поріг для того, щоб тест вважався складеним, становить 100 балів.